Dos detenidos para investigación en caso de bingo masivo en Babahoyo

Babahoyo -

Ante los disturbios que se presentaron la tarde del sábado en el estadio Rafael Vera Yépez de Babahoyo, provincia de Los Ríos, Joffre Drouet aclaró que a él solo lo contrataron para animar el 'bingo millonario'.

El periodista en su cuenta de Facebook personal dijo que "no volví a salir al escenario porque el organizador de nombres Jesús V., me indicó que no se iban a jugar las tablas de 10 dólares y que ese sorteo se postergaba para otra fecha. Fue ahí cuando decidí abandonar el lugar en solidaridad a las personas perjudicadas".

Minutos después de su ausencia, los gritos y rechazo por parte de los más de diez mil asistentes se hicieron notar en el escenario deportivo, todos reclamaban el sorteo del premio mayor que incluía 10 mil dólares en efectivo y un auto nuevo.

Al no obtener respuestas de parte de los organizadores, algunas personas abandonaron los graderíos y decidieron invadir la cancha del estadio y como represalia empezaron a llevarse varios electrodomésticos que se encontraban en el escenario y otros en un camión, así como los equipos de amplificación que también eran alquilados.

Debido a la muchedumbre, y a la poca cantidad de personal, la Policía no pudo intervenir en los desmanes, que continuaron varias horas después en los exteriores del estadio, donde algunos vehículos que se encontraban parqueados en el sitio tuvieron daños.

Permisos

Sobre esta situación, la Intendencia de Policía de Los Ríos informó que el evento denominado 'Bingo Millonario' cumplió con todos los requisitos que establece el Acuerdo Ministerial No- 0887, por lo tanto se le extendieron los permisos en apego a la normativa legal.

Además, dos personas fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades para investigación, para obtener más datos sobre el paradero de los organizadores del evento masivo.

El 'Bingo Millonario', a cargo de B. producciones, se realizaba por primera vez en Babahoyo, y en sus spots publicitarios y tablas de bingo anunciaba que sortearían 100 mil dólares en premios, que iban desde electrodomésticos, dinero en efectivo y un auto cero kilómetros.

Eduardo Barre, quien viajó desde el cantón Mocache hasta Babahoyo, mostró indignado sus cinco tablas de bingo de diez dólares cada una a miembros de la Policía que intentaban controlar a los ciudadanos.

"Como pueden burlarse del pueblo de esta forma, alguien debe darnos la cara y explicarnos la situación, me siento estafado, esto no puede quedar en la impunidad", refirió el ciudadano, quién llegó al estadio desde las 10:00. (I)