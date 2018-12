  Stephen Hawking, Avicii, Anthony Bourdain y otros famosos que murieron en 2018

¿Qué celebridades murieron en los últimos 12 meses?

El final del año es un buen momento para recordar y homenajear a quienes nos dejaron.

Y una de las muertes que mayor impacto tuvo en todo el mundo fue la del físico y cosmólogo británico Stephen Hawking.

Hawking falleció el 14 de marzo a los 76 años. Fue uno de los científicos y divulgadores más prestigiosos y populares de las últimas décadas.

Hawking padecía desde joven una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica.

"Era un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado vivirán por muchos años", dijeron sus hijos en un comunicado.

Estaba considerado como uno de los académicos más influyentes desde Albert Einstein.

En mayo fue publicada la última teoría que escribió antes de morir y en la que estuvo trabajando por más de 20 años.

Pero 2018 estuvo marcado también por varias despedidas en el mundo de la música.

Una de ellas fue la de Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa de rock The Cranberries, quien falleció el 15 de enero. Tenía 46 años y tres hijos.

O'Riordan murió como resultado de un "accidente trágico", dijo un forense.

Su cadáver fue encontrado sumergido en una bañera. Después se supo, tras una investigación de la Corte Forense de Westminster, Londres, que murió ahogada por intoxicación con alcohol.

También en 2018 murió la legendaria Aretha Franklin, la reina del soul.

La artista, de 76 años, falleció el 16 de agosto en su casa de Detroit, Michigan, EE.UU., tras una larga batalla contra el cáncer.

Aretha Franklin nació en Memphis, Estados Unidos, en 1942.

"En uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas, no somos capaces de encontrar las palabras para expresar el dolor de nuestro corazón", dijo su familia en un comunicado.

Pero hubo otra muerte de un artista mucho más joven que causó impacto en todo el mundo: la del joven DJ sueco Avicii.

Avicii fue una estrella sueca de la escena electrónica.

Tim Bergling, más conocido como Avicii, falleció el 20 de abril. Tan solo tenía 28 años. Murió de forma inesperada. Se suicidó cortándose con cristales afilados.

Su familia dijo que atravesaba problemas emocionales. "No pudo seguir, quería encontrar paz", informaron en un comunicado.

Nacido en Estocolmo, Suecia, el 8 de septiembre de 1989, Avicii fue el autor de grandes éxitos de la música electrónica como "Levels", "Hey Brother", "Wake Me Up" o "Addicted to You".

Hubo otra muerte del mundo de la música que causó gran tristeza, especialmente en España: la de la cantante de ópera Monserrat Caballé.

Monserrat Caballé (dcha) se subió a varios escenarios junto a Freddy Mercury (izda).

La soprano española tenía 85 años y falleció el 6 de octubre en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, la ciudad en la que nació. Era considerada una de las mejores voces de la ópera del siglo XX.

Caballé se transformó en la década de los 60 en una de las sopranos más reconocidas a nivel internacional. Cantó juntó a otros grandes de la ópera, como Luciano Pavarotti y Placido Domingo, y también junto al fallecido cantante de rock británico Freddy Mercury, líder del grupo Queen.

En América Latina fue especialmente sentida la muerte de Nicanor Parra, el legendario creador de la antipoesía.

Falleció el 23 de enero a los 103 años de edad en su casa de La Reina, en Santiago de Chile.

Parra fue reconocido con el Premio Cervantes en 2011.

Parra fue uno de los poetas más influyentes y originales de la literatura hispanoamericana contemporánea. "Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado", dijo de él su compatriota Roberto Bolaño.

La revolución que provocó hace 60 años la irrupción de su segundo libro, "Poemas y Antipoemas", que fue publicado en 1954, no sucumbió al paso del tiempo.

Además de escritor, Parra era científico. Estudió matemáticas y física en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. También cursó un doctorado en Cosmología en Oxford, Reino Unido.

2018 fue también el año en que en que murió el escritor estadounidense Philip Roth, uno de los novelistas más influyentes de nuestra época.

Falleció el 23 de mayo a los 85 años de edad.

Philip Roth publicó 30 novelas además de numerosos ensayos y cuentos.

La novela sexualmente explícita "Portnoy's Complaint" (El lamento de Portnoy) lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en una celebridad en Estados Unidos. Y en 1997 ganó el premio Pullitzer con "American Pastoral" (Pastoral Americana).

El 8 de junio, a los 61 años, murió Anthony Bourdain, el reconocido chef estadounidense y crítico de la gastronomía.

Apareció muerto en la habitación de un hotel de lujo en Francia. La Fiscalía dijo que se suicidó.

Bourdain era un vocal defensor de los inmigrantes latinos, en particular los mexicanos, a quienes consideraba el corazón de la industria culinaria de su país.

Bourdain era un enamorado de México y de su cocina, además de un gran defensor de la inmigración latina en Estados Unidos.

Tras el éxito de su libro "Confesiones de un chef", Bourdain llegó a la televisión en 2002 para trabajar en la cadena Food Network y, tres años más tarde, saltó al Travel Channel con el programa "No Reservations", que le hizo merecedor de dos premios Emmy.

Otra muerte de un estadounidense que tuvo repercusión en todo el mundo fue la de Stan Lee, el escritor de cómics de Marvel y padre de personajes como el Hombre Araña, Hulk o Iron Man.

Las creaciones de Stan Lee llegaron a la gran pantalla y generaron ganancias por miles de millones de dólares.

Lee falleció en Los Ángeles, EE.UU., a los 95 años, por una insuficiencia cardíaca y respiratoria. Sus creaciones de hace más de 50 años siguen siendo estando vigentes.

"Cada vez que voy a una convención de cómics, al menos un fan me pregunta: '¿Cuál es el mayor superpoder de todos?' Siempre digo que es la suerte, porque si tienes buena suerte, todo se cumple", declaró en 2016.

Y cerramos este recuento con una figura clave en el mundo de la política: George HW Bush, el presidente que gobernó Estados Unidos durante el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo.

George H. W. Bush fue presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1992.

Bush murió el 1 de diciembre a los 94 años de edad. La imagen de su perro Sully tendido junto a su féretro fue una de las más conmovedoras que nos dejó 2018. (I)