Régimen define con gremios cómo les compensará el alza de precios de gasolinas extra y ecopaís

El Gobierno definirá la próxima semana los mecanismos de compensación para el sector productivo ante el ajuste de los subsidios en los combustibles.

Así se dio a conocer este miércoles durante dos reuniones y tras una de ellas en Guayaquil el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que el diálogo fue “muy bueno para identificar los mecanismos para que no se vean afectados”.

El decreto que establece el alza de combustibles regirá a partir del 15 de enero de 2019 para los sectores camaronero y pesquero atunero.

Y con esos gremios se reunió el vicepresidente Otto Sonnenholzner, Martínez y el ministro de Comercio, Pablo Campana.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, indicó que no siente confianza al no existir una resolución en firme. Sinembargo, concuerda su sector con el régimen en que no se beneficie la informalidad (contrabando).

La idea es pagar el precio del combustible, que es variable y de acuerdo al valor del barril del petróleo. Por ejemplo, si es $ 1,70, el sector lo pagaría y luego viene la compensación.

Leone dice que está asegurado que esa compensación vaya al sector extractivo.

José Antonio Campozano, de la Cámara de Acuacultura, dijo: “Hoy el sector deja de facturar $ 500 millones por la caída de los precios internacionales, que no depende de nosotros. Lo que tenemos que precautelar como país es que los costos no se sigan incrementando porque el margen de operación que tenemos está llegando casi a 0”. Y su llamado fue más a la inseguridad, pues protegerse a las camaroneras les cuesta $30 millones anuales.

Los representantes de los sectores se reunirán con las autoridades el 3 y 4 de enero para fijar la compensación. (I)