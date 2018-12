Operativos de control de precios de víveres en centros de venta de Esmeraldas

Esmeraldas -

El gobernador de Esmeraldas, Pablo Hadathy, dispuso el control de precios en los centros de comercialización, debido a las denuncias de la comunidad y hoteleros por la elevación de precios de alimentos, mariscos y carnes que son incrementados por vendedores en esta temporada de Navidad y Fin de Año.

Uno de los principales reclamos es del presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, Víctor Orellana, por los precios excesivos de ciertos productos que aplican los vendedores en los feriados y en diciembre. Esto sería motivo para que en algunos balnearios de la provincia verde se eleven algunos platos gastronómicos, elaborados principalmente con mariscos.

Este incremento también genera reclamos de los turistas y visitantes, quienes han denunciado que por un cebiche pagan $8, un arroz marinero $10 y otros platos especiales con mariscos hasta $30.

"He dispuesto al intendente Joffre Velasco, jefes políticos, comisarios y tenientes Políticos, control de precios. No existe especulación en productos de primera necesidad, si conoce del particular, denuncie en la Intendencia General de Policía o Comisaría Nacional de Policía", detalló el gobernador Hadathy en sus redes sociales.

La verificación de precios se inició en los mercados de abastos de la capital esmeraldeña y continuará en los demás cantones, dijo el intendente Velasco. También, la venta de juegos pirotécnicos no autorizados (I)