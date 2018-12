Michael Cohen: Donald Trump sabía que estaba mal pagar a mujeres para que nieguen romances

Washington -

El presidente estadounidense, Donald Trump, sabía que estaba mal ordenar el pago de dinero a dos mujeres para que no revelaran haber tenido un romance con él antes de las elecciones, dijo su exabogado Michael Cohen en una entrevista que se emite este viernes.

Trump actuó porque "estaba muy preocupado por cómo esto afectaría la elección", dijo Cohen a ABC News en sus primeros comentarios desde que fue sentenciado a tres años de prisión el jueves.

El mandatario ha asegurado que nunca le ordenó a su entonces abogado violar la ley. Pero cuando en la entrevista se le preguntó a Cohen si Trump sabía que los pagos a Stormy Daniels y Karen McDougal estaban mal, contestó: "Por supuesto".

Cohen contrarrestó así la afirmación de Trump en un tuit el jueves, después de la sentencia del abogado, cuando escribió que nunca le ordenó que violara la ley.

"No creo que haya nadie que crea eso", dijo Cohen a George Stephanopoulos en el programa "Good Morning America".

ABC publicó extractos de la entrevista antes de su emisión completa.

"Primero que nada, nunca se hizo nada en la Organización Trump que no fuera dirigido a través del Sr. Trump. Me ordenó que hiciera los pagos, me ordenó que me involucrara en estos asuntos", dijo Cohen. (I)