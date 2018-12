Cartel nexo del 'Chapo' Guzmán sobornó a militares en Ecuador, dijo testigo en juicio

Un narcotraficante colombiano, el nexo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en su incursión con el negocio de la droga en América Latina, dijo este martes ante la corte estadounidense que el cartel de Sinaloa sobornó a miembros del ejército ecuatoriano para transportar drogas desde la frontera con Colombia a Quito y Guayaquil.

Jorge Milton Cifuentes, alias el Jota, quien es el sexto testigo de la Fiscalía en el histórico juicio que se sigue contra Guzmán dijo en su testimonio que la tarifa de envío fue de $ 100 por kilo. Fue un buen trato. "Los camiones del ejército no se registran, por lo que no hay peligro de perder la cocaína", detalló.

