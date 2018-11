Caminatas y feria en Esmeraldas para recordar la No violencia a la mujer

Esmeraldas -

'Ni una menos', 'No callemos, no seamos cómplices', 'Mi cuerpo no se toca, no se viola, no se maltrata, no se mata', fueron las expresiones de colectivos y gremios de mujeres que este domingo caminaron por las calles de Esmeraldas, en recordación por el Día de la No Violencia contra la Mujer.

La primera caminata fue organizada desde la Plaza Cívica, por el MIES pasado las 08:00 y la otra por demás organizaciones a partir de las 10:00.

El Frente de Mujeres de Esmeraldas realizó también una feria gastronómica y diversidad de productos en el malecón escénico de Las Palmas. Roxana Vivar, directora de este gremio, detalló las alternativas de generación económica que tienen las mujeres con este tipo de negocios, en el que se han incluido a mujeres que han sufrido agresiones en el hogar.

"Trabajamos con talleres de liderazgo femenino en tiempo de crisis, el mismo que es parte de este proyecto que ya se encuentra en marcha"; detalló Daniela Stooper, líder en Quinindé.

Hasta el 2011 se registraron en la provincia de Esmeraldas 89.575 casos de violencia psicológica; 68.179, de física; 24.943 patrimonial y 54.411 sexual, según datos de una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (I)