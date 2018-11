Cumbre crucial para Reino Unido y la Unión Europea

Bruselas -

Los líderes de las naciones de la Unión Europea (UE) se reunirán hoy para firmar el acuerdo, que establece los términos de la salida de Gran Bretaña en marzo próximo y establece un marco para las relaciones futuras entre ambas partes.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recibió ayer a la primera ministra británica, Theresa May, en la víspera de una cumbre crucial en la que sus 27 socios de la UE deben dar su visto bueno al acuerdo de divorcio.

Juncker y May se estrechaban la mano en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión, poco después de que se allanara el camino hacia la cumbre con el anuncio por España de un acuerdo sobre su papel en la futura relación entre la UE y Gibraltar.

Desde el pasado viernes, los reguladores de la UE empezaron a implementar planes para asegurar que billones de euros en transacciones transfronterizas de derivados no se vean interrumpidas si ocurre un brexit “sin acuerdo”.

Reino Unido y la UE respaldarían un acuerdo que incluye un periodo de transición desde el brexit el próximo marzo hasta fines del 2020, pero no está claro si hay suficiente respaldo en el Parlamento europeo para aprobarlo.

“El Consejo Europeo reafirma la determinación de la UE de tener una relación lo más cercana posible con Reino Unido en el futuro”, señala el borrador del acuerdo.

El documento también establece que las instituciones de la UE, incluido el Parlamento Europeo –que debe aprobar el acuerdo del brexit para su promulgación– adoptará “las medidas necesarias para garantizar que el acuerdo entre en vigor el 30 de marzo de 2019, con el fin de facilitar una salida ordenada”. La UE también aprobará un documento independiente que establezca sus prioridades en materia de pesca, normas medioambientales y sobre Gibraltar.

Rechazo

Grupos antibrexit en Londres que exigen un segundo referendo sobre la salida del bloque europeo cuestionan el acuerdo y alertan sobre un serio problema, dijo Richard Brooks, cofundador de For Our Future’s Sake (en el nombre de nuestro futuro), un movimiento estudiantil antibrexit.

“El problema del brexit no es la primera ministra, Theresa May. El problema de Theresa May es el brexit”, dice, asegurando que se enfrenta a “un gran lío”.

Si tiene éxito, el acuerdo deberá después lograr la aprobación del parlamento británico, lo que parece una misión casi imposible dada la feroz oposición de varios partidos políticos y de los diputados rebeldes de la propia formación conservadora de la primera ministra.

Varios sectores de la UE se verían especialmente afectados en caso de un divorcio entre Reino Unido y el bloque sin acuerdo.

El automotor es el sector donde los daños podrían ser más importantes. Los profesionales alertaron en varias ocasiones de los eventuales efectos desastrosos en un sector que emplea casi 12,2 millones de personas en el continente. (I)