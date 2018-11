Samsung se disculpa por enfermedad y muerte de obreros

Seúl -

Samsung Electronics ofreció disculpas el viernes por la enfermedad y muerte de algunos de sus trabajadores, al admitir que no logró crear un ambiente laboral seguro en sus fábricas de microchips y pantallas.

El anuncio se hizo semanas después que el gigante tecnológico y un grupo que representa a los obreros de Samsung enfermos aceptaron los términos de compensación sugeridos por un mediador para cerrar un conflicto que se ha alargado durante más de una década. La disculpa de la empresa formaba parte del acuerdo.

El jefe de la división de Soluciones de Dispositivos de Samsung, Kinam Kim, dijo que la compañía no “manejó adecuadamente las amenazas a la salud” en sus líneas de manufactura de semiconductores y de pantallas de cristal líquido. Como se explicó en reportes de The Associated Press publicados hace una década, docenas de empleados que ocupaban esos puestos sufrieron graves enfermedades como leucemia y tumores cerebrales.

"Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a nuestros trabajadores que han sufrido enfermedades y a sus familias”, señaló Kim durante una conferencia de prensa en Seúl a la que también asistieron activistas y parientes de los afectados.

Pero pese a cerrar el acuerdo y admitir errores en sus estándares de seguridad, Samsung aún no ha reconocido plenamente a su entorno laboral como la causa directa de las enfermedades.

El movimiento cívico contra Samsung comenzó en 2007, cuando el taxista Hwang Sang-gi se negó a aceptar un acuerdo luego de que su hija de 23 años murió de leucemia después de trabajar en una fábrica del grupo. Los esfuerzos de Hwang por aclarar la causa del deceso de Yu-mi y responsabilizar a la multinacional de problemas relacionados con las condiciones laborales impulsaron un movimiento más amplio para hacer que el gobierno y las empresas asumiesen la responsabilidad por las fallas de seguridad en las industrias de chips y pantallas, que emplean grandes cantidades de químicos.

"Ninguna disculpa sería suficiente considerando el engaño y la humillación que vivimos (de parte de Samsung) los últimos 11 años, el dolor de padecer enfermedades laborales, el dolor por la pérdida de seres queridos”, declaró Hwang en la conferencia de prensa. "Pero acepto la disculpa de hoy como una promesa de Samsung Electronics" para mejorar la seguridad de sus puestos de trabajo, añadió.

Según el acuerdo, Samsung compensará varias de las enfermedades sufridas por personas que trabajaron en sus fábricas de chips y LCD desde 1984, incluyendo una indemnización de hasta 150 millones de wones (132.000 dólares) por leucemia. Los pagos también cubrirán abortos y enfermedades congénitas en los hijos de los obreros, como cáncer infantil.