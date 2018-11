Expertos opinan que inversiones privadas por $ 17.000 millones en 2018 son un cálculo optimista

Quito -

El presidente Lenín Moreno aseguró el miércoles pasado, en cadena nacional, que el país cerraría el año con inversiones privadas “de $ 4.000 millones más que en el mejor año de la historia del Ecuador” y que la inversión privada total del 2018 estaría en el orden de $ 17.000 millones.

Lo dicho por Moreno tiene como base las previsiones del Banco Central acerca de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), que se refiere a la inversión que se hace en adquisición de activos y gastos de inversión en general.

La cifra ya había sido mencionada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en su cuenta de Twitter. Decía que en un escenario optimista la inversión privada llegaría este año a $ 17.479 millones. Y en un escenario más conservador, $ 16.632 millones. En todo caso, ninguna de las dos cifras supera en $ 4.000 millones a la cifra del 2017 que fue de $15.400 millones.

También hay escenarios optimistas y conservadores acerca de la inversión extrajera directa que el país recibirá en 2018. Según Campana, se proyecta un crecimiento anual del 60% (escenario conservador) al 80% (escenario optimista). Estos valores superarían la inversión alcanzada en 2017 que fue de $ 612 millones. De acuerdo a las cifras del Central, en los dos primeros trimestres del 2018 se han recibido inversiones por $530 millones.

Según Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, las cifras no concuerdan con las propias previsiones del Banco Central, que proyecta que la FBKF (privada y pública) llegará en 2018 a $ 26.739 millones, unos $ 300 millones más que en 2017. Explicó que de acuerdo a esas previsiones, en 2019, tampoco habrá un cambio drástico en esta inversión pues llegará a $ 27.346 millones. En cada caso las cifras representan 25,4%, 24,4% y 24,1%, frente al PIB.

José Hidalgo, director de Cordes, considera que las cifras difundidas por el presidente deben ser tomadas con pinzas por tres motivos. El primero es que solo se trata de previsiones; en segundo lugar, no se han dado aún las condiciones para que haya mayor atracción para la inversión privada, pues por ejemplo aún no se ha emitido el reglamento de la Ley de Fomento. Finalmente, la cifra de crecimiento de las inversiones no concuerda con la del crecimiento total de la inversión. Si creciera en $ 4.000 millones, significaría que va a caer la pública en un monto parecido.

El riesgo país se incrementó esta semana hasta sobrepasar los 800 puntos. Según el BCE al 20 de noviembre, ese indicador de la confianza de los mercados internacionales en el pago de deuda del país se elevó a 815 puntos; el 21 bajó levemente y se colocó en 811 puntos. Se trata de los valores más altos registrados al menos hace dos años. En noviembre del 2016 el puntaje del riesgo país estuvo en valores similares al llegar a 849 puntos. Sin embargo, estuvo mucho más alto en años pasados. Por ejemplo, en noviembre del 2008, cuando se declaró la moratoria técnica de la deuda se llegó a 4.493 puntos. (I)