Producción del ITT es 80% agua y 20% petróleo

Quito -

A dos años, dos meses de iniciada la operación extractiva en el bloque ITT –ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Yasuní–, se obtiene 80% de agua y 20% de crudo. Así lo certifica Petroamazonas EP en sus cifras de producción. Al 11 de noviembre el ITT produce al día 64.112 barriles de petróleo y 254.077 barriles de agua.

¿Debe preocupar ese nivel de agua en este bloque petrolero? Autoridades y expertos difieren en sus puntos de vista.

Para Augusto Tandazo, jurista experto en petróleo, es un síntoma porque se está forzando la producción ante la necesidad de más recursos petroleros y la caída de la producción sin contar el ITT. Antes de 2007 se producían 426.000 barriles diarios y ahora 337.000. Eso se compensa con la nueva producción del ITT (Tiputini y Tambococha): 89.000 barriles.

Fernando Reyes, del Colegio de Ingenieros a cargo del tema petrolero, dice que la característica de los campos de crudo más pesado es que haya gran cantidad de agua, que puede ser un problema si no se aplica un plan de control, lo cual no está ocurriendo. El corte de agua en todos los campos de la estatal es 82%, asegura. Si no se controla podría llegar a pasar lo que en otros campos, que un 50% se tuvieron que cerrar por gran producción de agua. Si sigue en aumento en el ITT, se deberán hacer más perforaciones para poder mantener la producción.

En cambio, el ministro Carlos Pérez García y el gerente de Petroamazonas, Álex Galárraga, coinciden en que la producción de 80% de agua no es un factor de preocupación. Galárraga asegura que es un comportamiento normal en campos de crudo pesado. Bloques como el 16 (Ecuador) y Rubiales (Colombia) tienen presencia de crudos viscosos y de acuíferos infinitos y la producción se mantiene incluso con cortes de agua altos. Explica que en 2004 Beicip Franlab indicó que para el tercer año de producción del ITT la producción de agua llegaría a 300.000 barriles día y eso se está cumpliendo.

¿Y qué destino tiene el agua? Se están reinyectando 140.000 barriles a unos 7.000 pies de profundidad y hasta fin de mes se reinyectarán unos 200.000 barriles, según Galárraga.

El agua ha llegado a rebasar, aparentemente, los sistemas de separación de crudo y agua en el ITT. Fuentes del sector petrolero indican que había un problema técnico en el transporte del crudo del ITT por el Oleoducto de Crudos Pesados, se estaba sacando el petróleo con un porcentaje de agua mayor al permitido. “Ya hemos logrado manejar esa situación”, dice Pérez, y agrega que se adquirieron cuatro calentadores y cuatro separadores nuevos.

Galárraga reconoce que sí se incurrió en este problema: lo permitido era hasta 0,8% y se estaba transportando petróleo por el OCP con 4% de agua. Dice que fue temporal y se bajó a 1,5% y la próxima semana se estaría bajo la especificación. Asegura que en junio se construirá una planta de procesamiento de agua de 1,2 millones de barriles de fluido por día. Se ubicará fuera del Parque Yasuní y logrará deshidratar completamente el agua del petróleo.

A Petroamazonas le cuesta $ 0,20 cada barril de agua tratado. La tarifa de producción por barril para toda la empresa está en $ 17,5. En el ITT es de $ 15,45, dice Galárraga. (I)