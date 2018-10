Mery Zamora reconoce firma en denuncia penal contra Rafael Correa y Galo Chiriboga por caso 30S

Quito -

Falsa imputación, fraude procesal, delito de odio y delito al derecho de pensar diferente son los delitos por los que esta mañana Mery Zamora, la expresidenta de la Unión Nación de Educadores, quien fue sentenciada por terrorismo y sabotaje por hechos relacionados al 30 de septiembre de 2010, reconoció en la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Rafael Correa y el exfiscal general Galo Chiriboga.

El reconocimiento de firma y rúbrica llega una vez que el 27 de septiembre de 2018 Zamora colocó una denuncia por estos cuatro delitos que -asegura- se cometieron contra ella dentro de una "persecución política" que se desató durante 8 años.

Para Zamora este reconocimiento de firma significa un paso adelante para todas las acciones legales que van a desarrollar en todas las instancias del Ecuador y también a nivel internacional.

"Nosotros buscamos que perseguidos políticos durante la década del correísmo tengan la justicia correspondiente. Quienes deben tener una sanción son quienes han estado al frente de esta persecución, sobre todo Rafael Correa y su brazo ejecutor el exfiscal Galo Chiriboga, que en su momento fue quien con la metida de la mano a la justicia provocó toda esta situación", dijo Zamora.

Sobre la denuncia, el exfiscal Chiriboga indicó que el caso de Zamora no lo llevó el fiscal general sino el fiscal provincial del Guayas. "No tengo nada que responder a eso. No hubo ninguna incidencia y jamás e influenciado en los fiscales. Esperemos cualquier notificación y responderemos como siempre a todos", dijo.

Zamora le respondió a Chiriboga recordándole que después de que la Corte Nacional de Justicia en última de instancia, el 27 de mayo de 2014, le declaró inocente, "fue él quien, por orden expresa del expresidente Rafael Correa, interpuso una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional", refirió.

"Eso fue improcedente y después de 4 años de haber interpuesto esa acción, finalmente la Corte Constitucional declaró improcedente esa acción el 1 de agosto de 2018 y, por lo tanto, Mery Zamora fue declarada inocente del delito de terrorismo y sabotaje", explicó la exdirigente de la UNE.

Zamora concluyó diciendo que debe existir una reparación integral para todas las víctimas, pero aseguró que la principal reparación que debe existir en el caso Mery Zamora y de cientos de perseguidos políticos es de que el país conozca la verdad y los responsables de todos los hechos que se dieron el 30 de septiembre de 2010. (I)