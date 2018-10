Identificado el atacante solitario que disparó en sinagoga

Los feligreses judíos asistían a una ceremonia de nombramiento de un bebé en una sinagoga de Pittsburgh este sábado cuando un hombre entró disparando, matando a por lo menos 11 personas e hiriendo a seis, entre ellas cuatro policías, de acuerdo al último balance de las autoridades.

El atacante fue identificado por las autoridades como Rob Bowers, un residente de Pittsburgh de 46 años cuyas publicaciones en línea estaban repletas de comentarios antisemitas.

Bowers entró a las 10H00 locales en la sinagoga, donde decenas de personas celebraban el día de descanso judío de shabat. Según medios locales, gritó: "Todos los judíos deben morir".

Bob Jones, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Pittsburgh, dijo a los investigadores que la policía no había tenido noticias previas de Bowers y que cree que actuó solo. Indicó que aún se desconoce el móvil.

El presunto agresor tenía un perfil en la red social Gab.com, la cual es popular entre los radicales de extrema derecha, señaló el sitio web.

Gab, un sitio popular con nacionalistas blancos y miembros de la ultraderecha, publicó un comunicado diciendo que tenía "tolerancia cero" para la violencia y el terrorismo y estaba "entristecida y disgustada por las noticias" de Pittsburgh. La cuenta fue verificada después de la balacera y coincidía con el nombre del atacante, agregó la compañía..

Antes de la balacera, un hombre con el mismo nombre publicó en Gab que “a HIAS le gusta traer invasores que matan a nuestra gente. No puedo permanecer con los brazos cruzados y ver a mi pueblo ser masacrado. No me importan sus puntos de vista, voy a actuar”.

HIAS es un organismo sin fines de lucro que ayuda a refugiados de todo el mundo a encontrar seguridad y libertad. El grupo dice guiarse por los valores y la historia judía.

Recientemente Bowers también publicó una fotografía de una colección de tres pistolas semiautomáticas que tituló “mi familia glock”, en referencia al fabricante. Además difundió fotos de agujeros de bala en blancos del tamaño de una persona en un campo de tiro, al tiempo que promovía el “gatillo increíble” en una pistola que ofrecía a la venta.

Momentos de terror

Stephen Weiss, un miembro de la congregación que estaba en el lugar, dijo al diario local Tribune Review que escuchó una docena de disparos que provenían de la entrada.

"Teníamos el servicio (religioso) en la capilla cuando escuchamos un fuerte ruido en el área del lobby". Lo reconocí como disparos", dijo el hombre de 60 años, que inmediatamente huyó.

Una mujer en la escena declaró a CNN que su hija estaba con otras personas que corrieron escaleras abajo y se atrincheraron en el sótano de la sinagoga después de escuchar los disparos. "Están a salvo", dijo a la cadena.

La policía acordonó el edificio, que estaba rodeado de patrulleros, ambulancias y un equipo SWAT de la policía.

"Este desquiciado acto de asesinato en masa es pura maldad, difícil de creer y, francamente, algo inimaginable, dijo Trump en un acto en Indiana para las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

Más temprano había dicho que "hay que hacer algo" para evitar este tipo de crímenes, proponiendo endurecer la legislación sobre la pena de muerte contra los autores de ataques en sitios de culto.

Su hija Ivanka, convertida al judaísmo, deploró lo que llamó un ataque "depravado", y el vicepresidente Mike Pence, en tanto, condenó un "ataque contra la libertad de culto". (I)