Sabor, tradición y creatividad se mostraron en el Cadeate Pan Fest

Santa Elena -

Rosa Floreano ha dedicado 50 años, de los 65 que tiene a la panificación. Su negocio familiar ha tenido éxito gracias a que mantiene la tradición de la cocción en el horno de barro.

Su historia fue conocida el fin de semana por los niños, jóvenes y adultos que asistieron a la tercera edición del Cadeate Pan Fest, en la comuna a la que debe su nombre, en la provincia de Santa Elena.

Así como ella, otros 44 emprendedores de la comuna Cadeate, también conocida como ‘la capital del pan’, mostraron sus mejores productos, en especial el tradicional pan de muerto que es característico en el Día de los Difuntos.

“Con la feria damos inicio a la venta del pan de muerto. A este se le ponen más ingredientes, tiene otro sabor y desde su elaboración puede mantenerse por varios días hasta consumir”, explicó Jhon Tomalá, de la panadería Bendición de Dios, quien se mostró contento al observar que cada año el evento tiene más acogida. El emprendedor dijo que la finalidad es dinamizar la economía y mantener a la comuna como referente del mejor pan.

En esta localidad, situada a unos 40 minutos al norte de la cabecera cantonal de Santa Elena, en la Ruta del Spondylus, se puede adquirir cada día diversidad de panes, dulces, postres y más. Algunos destacan que la innovación se debe a la constante capacitación, como la más reciente dictada por la empresa La Fabril a través de la línea Maestro. Precisamente durante el festival se otorgaron certificaciones a los participantes.

A manera de concurso se premió a Maritza Figueroa con su creación de ballenas por ser considerado el pan más innovador, mientras que José Reyes obtuvo el premio de Relleno Maestro con su mapa del Ecuador. Otros presentaron creaciones con figuras de chivas (transporte), rosas, escudos, canchas de fútbol, monumentos y más.

En la jornada también se eligió a Noelia Cruz Borbor representante de la comuna Valdivia, como la reina del festival.

En tanto, el principal atractivo fue un gran pan con forma de tortuga marina, elaborado entre seis artesanos. Al final fue repartido de manera gratuita entre los asistentes.

Damaso Reyes, promotor e integrante de la Asociación de panificadores de Cadeate, dijo que se utilizó un quintal y medio de harina.

La iniciativa contó con la colaboración de la Empresa Municipal de Turismo.

“Realmente es la primera vez que vengo a disfrutar de este festival, ya me habían hablado antes de esta actividad, pero me he quedado sorprendida del arte que muestran en algo comestible”, dijo la turista cuencana Laura Yumiseba.

45 panificadores tuvo este año la tercera edición del Cadeate Pan Fest, 15 más que en el evento de 2017. (I)