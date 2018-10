Ausentes priman en llamados de Fiscalía en caso Odebrecht Ecuador

Quito -

“Las razones jurídicas de esta denuncia no las veo sustentables. Lo que más sustento tiene es un cariz político sobre el cual no me pronunciaré. Coincide, hay un actor político, hay un proceso electoral”. Así respondió ayer el exfisal general Galo Chiriboga a la convocatoria que le hizo la Fiscalía para que rinda una versión en la investigación previa por el delito de delincuencia organizada, relacionada a Odebrecht, denunciado, el 5 de marzo pasado, por el exasambleísta César Montúfar.

Sobre el caso Odebrecht, Chiriboga aseguró que él hizo todo lo que debió hacer.

No asistieron el exprocurador Diego García ni el excontralor Carlos Pólit, prófugo en EE.UU. El lunes faltaron Rafael Correa, Jorge Glas y Carlos Baca. Montúfar entregó un escrito en Fiscalía para que de no darse la versión por segunda ocasión, se use la fuerza pública.(I)