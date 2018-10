Nobel de la Paz premia a dos héroes de la lucha contra la violencia sexual

Oslo -

El Premio Nobel de la Paz fue atribuido este viernes al médico congoleño Denis Mukwege y a Nadia Murad, víctima del grupo Estado Islámico (EI), dos héroes de la lucha contra la violencia sexual utilizada como "arma de guerra" en los conflictos.

Denis Mukwege, ginecólogo de 63 años, y Nadia Murad (25), unas de las 3.000 mujeres yazidíes que se estima fueron víctimas de violación y otros abusos por parte de miembros de la milicia radical EI, convertida en portavoz de una causa, encarnan un movimiento planetario que supera el marco de los conflictos, como evidencia la ola mundial #MeToo, desatada hace exactamente un año por unas revelaciones de prensa.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e

Ambos fueron recompensados "por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra", indicó la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

"Denis Mukwege ha dedicado toda su vida a la defensa de las víctimas de violencia sexual cometida en tiempos de guerra. Nadia Murad es el testigo que relata los abusos sufridos, contra ella y contra otros", agregó Reiss-Andersen.

Denis Mukwege ha tratado a 50.000 víctimas de violaciones en el hospital de Panzi que fundó en 1999 en Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El médico estaba en plena operación cuando recibió la noticia en medio de una explosión de alegría en el hospital, según una de sus colegas.

"We have responsibility to draw the line and never accept that women can be destroyed in the way that is happening today."

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege speaks to Bill Gates about his work defending victims of sexual violence.https://t.co/hawAOezUz5

