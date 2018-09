Reportan desaparición de una menor de 13 años, en Atacames

Atacames -

La desaparición de una menor de 13 años de edad movilizó a la Policía Nacional y a familiares de la niña, que reside en la parroquia Tonsupa, del cantón Atacames, sur de la provincia de Esmeraldas.

La desaparición fue reportada la mañana del sábado 29 de septiembre, cuando la niña D.M.Ch. P. salió a la tienda a realizar unas compras y no regresó a casa.

La denuncia fue registrada en la Dinapen y la mañana de este domingo se realizaron gestiones entre la Fiscalía y el ECU911, para revisar las cámaras de vigilancia, afirmaron los familiares.

"La persona que la haya visto y sepa de su paradero favor comunicarse a los teléfonos 098-506-40-07 / 098-271-88-55 / 099-102-28-56", indicaron.

En marzo de 2016, un menor de 9 años fue asesinado por una banda de secuestradores en el balneario de Same (Atacames). Los delincuentes pedían un rescate de $30.000. La Policía Nacional detuvo a 4 presuntos responsables del hecho, tres ecuatorianos (Carlos O., José C. y Damián C.) y un colombiano (Maycol A.). (I)