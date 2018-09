Expresidentes bolivianos rechazaron amnistía concedida por Evo Morales

La Paz -

Los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge Quiroga rechazaron este jueves 27 de septiembre el anuncio del mandatario Evo Morales de concederles una amnistía judicial, para que continúen sus tareas de defensa del reclamo marítimo ante Chile.

Ambos objetaron por separado la decisión de Morales, a cuatro días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emita su fallo sobre el pedido de La Paz para que se obligue a Chile a negociar de buena fe una solución a su falta de salida al mar.

Aprecio el gesto del Presidente. Pero no acepto la presunción de culpabilidad. En el caso Quiborax no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la ALP.

— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 27 de septiembre de 2018