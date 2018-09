Ayudas técnicas para personas discapacitadas en sectores de Tungurahua

Ambato -

Este miércoles se realizó la entrega de 90 sillas de ruedas, 23 coches de propulsión mecánica, 30 andadores, 56 bastones y 38 pares de muletas a personas con discapacidad de escasos recursos económicos de diferentes sectores de la provincia de Tungurahua.

Las ayudas técnicas se hicieron a través de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en coordinación con la Diócesis de Ambato.

“Me siento muy feliz por la ayuda que le brindan porque como madre sola no le he podido dar la silla de ruedas que necesita mi hijo de once años de edad y que desde que nació tiene parálisis cerebral”, manifestó visiblemente emocionada Ángela Vaca.

Eduardo Romero Carbo, inspector de donaciones de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, aseguró que la presencia en Ambato es acorde a la misión de brindar asistencia social solidaria con el más alto nivel de atención a las personas más necesitadas, que permitirá contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Comentó que en lo que va del año en distintas provincias se entregaron 1.200 de este tipo de ayudas técnicas a personas con capacidades especiales, niños, adultos y adultos mayores con el fin de que se integren a una vida social más activa e independiente.

Romero dijo que este apoyo no es solo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil sino que se lo hace con la ayuda de organizaciones internacionales que se preocupan también de quienes no tienen posibilidades económicas para estas adquisiciones, así como otros implementos y medicinas.

Monseñor Geovanny Pazmiño, obispo de la Diócesis de Ambato, resaltó la labor por más de 130 años de la Junta de Beneficencia en favor de los más pobres y necesitados de Ecuador. (I)