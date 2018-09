Asambleísta Sofía Espín reitera que realizó visita humanitaria a exagente procesada en Caso Balda

No he presionado a nadie; y si un asambleísta quiere denunciar que presente las pruebas y me defenderé. La visita a la agente Jéssica Falcón, involucrada en el Caso Balda fue humanitaria. Esa fue este miércoles la respuesta de la asambleísta Sofía Espín, tras el comunicado del Ministerio de Justicia.

"Este Ecuador vive una justicia tomada... que presenten las pruebas el asambleísta y la ministra del interior", dijo a periodistas la legisladora.

.@SofiaEspinRC :No he presionado a nadie; y si un asambleísta quiere denunciar que presente las pruebas y me defenderé. La visita a la agente Diana Falcón, involucrada en el #CasoBalda fue humanitaria. @eluniversocom pic.twitter.com/l2p5OexzYU — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 26 de septiembre de 2018

"Aquí solo saben mentir, difamar, me he solidarizado con una mujer que está 6 meses presa sin pruebas y prácticamente la han hecho incriminarse para dañar a otro implicado en este caso. Este es un show político, afirmó la asambleísta correísta Espín. Ella, junto a la abogada Yadira Cadena, quien tendría relación con el estudio jurídico de Caupolicán Ochoa, defensa del expresidente Correa, visitaron el lunes en la cárcel 4 a Jéssica Falcón, una de las exagentes de la Secretaría de Inteligencia.

Fiscal general se reúne 6 horas en privado con el acusado principal y nadie lo objeta, ni una nota de prensa sobre el tema. Una abogada y una asambleísta visitan por razones humanitarias y todo se escandaliza. Ya basta de doble moral. Me faculta la ley y mi deber de Fiscalizar. — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) 25 de septiembre de 2018

Según Felipe Rodríguez, defensor de Fernando Balda, bajo amenazas, ambas le habrían propuesto a Falcón que se retracte en su versión dada en el caso y que a cambio le ofrecían protección de las Naciones Unidas.

Sanciones a guardias de la Cárcel

Anoche, en un comunicado, el Ministerio de Justicia reiteró que "el Sistema de Rehabilitación Social cuenta con un régimen de visitas ordinarias y extraordinarias; para todos los casos se debe cumplir con lo establecido en dicho régimen y previa autorización de las personas privadas de libertad (PPL). En el caso puntual de la visita antes mencionada, la asambleísta (Sofía) Espín debió seguir con los protocolos de seguridad y régimen de visitas respectivos. En la cárcel 4 se encuentra la procesada Jéssica Falcón.

"Si no se ha cumplido con dichos protocolos y con las normas técnicas establecidas, el Ministerio tomará acciones administrativas correspondientes contra los servidores públicos responsables", se dijo en el documento. (I)