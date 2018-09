Llega al Ecuador la aeronave de EE.UU que combatirá el narcotráfico

La tarde de este miércoles está prevista la llegada del avión P-3 Orion de la US Customs and Border Protection, de los Estados Unidos, que realizará exploración marítima y fronteriza en Ecuador con el fin de combatir el narcotráfico.

El P-3 Orion de la US Customs and Border Protection que entrarán a realizar exploración marítima en Ecuador. Viene con equipos de alta tecnología que no tiene Ecuador. Arriba esta tarde al país. pic.twitter.com/YUtutM6p6F

— Jorge Villón (@jvillon7) 5 de septiembre de 2018