Ministro de Hidrocarburos dice que no cederán a presiones

Quito -

En un lapso de quince días Petroecuador completará el proceso de incrementar el octanaje a la gasolina súper.

La entidad informó que avanza en la mejora de la calidad de ese combustible, una vez que el Gobierno decidió desde el pasado lunes aumentar su valor a $ 2,98 e incrementarla de 90 a 92 octanos.

La estatal petrolera informó que las refinerías Esmeraldas y La Libertad incrementan el octanaje a través de la mezcla de naftas y que hasta ayer alcanzó un 56,9% de despacho del combustible mejorado a 92 octanos en sus terminales y en dos semanas terminará el proceso.

En tanto, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, indicó en Manabí que no existe desabastecimiento y que el Estado no se dejará presionar por “grupos pequeños” de distribuidores de gasolina de Guayas, esto en alusión a anuncios de ese gremio de que analiza no adquirir más la gasolina súper para su expendio, entre otros motivos, por no contar con dinero para su compra.

“De ninguna manera (se someterán a presiones), están trabajando para buscar mayores márgenes (de utilidad); lamentablemente, si nosotros hacemos eso, se impactará en costos a la población y tenemos que evitar eso”, señaló Pérez.

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (CAMDDPE), explicó que el margen de comercialización es la ganancia bruta que reciben porque de ese valor se paga un porcentaje que le corresponde a las comercializadoras, el transporte del combustible, el impuesto al valor agregado y se destina a la gestión de la estación de servicio.

Agregó que ese margen no se ha revisado en los últimos quince años, tiempo en el cual si bien no ha existido cierre de gasolineras hubo reducción de empleados. Actualmente, señaló que hay unos 12.000 empleados, pero que han salido aproximadamente unas 4.000 personas. Una alternativa, dijo, si no se revisa el margen es que el Estado se haga cargo del flete del combustible. (I)

Gasolineras

El margen de comercialización que obtienen por la venta de combustible según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (CAMDDPE) en el caso de la gasolina extra es de $ 0,136 por galón. Por el diésel es $ 0,11 por galón descontado ya el (IVA). En tanto, el margen de comercialización antes del aumento del valor de la gasolina súper oscilaba entre $ 0,51 y $ 0,56. Este valor se redujo a $ 0,45 el galón descontando el IVA. Ese gremio agrupa a 1.085 estaciones de servicio.