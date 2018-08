Gobierno adeuda aún unos $600 millones a jubilados

Quito -

Los servidores públicos menores de 70 años, con nombramiento permanente, seguirán recibiendo la compensación por su jubilación, una vez que el Gobierno derogó un acuerdo ministerial del régimen anterior y emitió uno nuevo en una ceremonia realizada en el Palacio de Carondelet, a la que acudieron gremios de jubilados.

La reforma entró en vigencia desde ayer y permite que estos servidores reciban bonos del Estado (que contemplan una tasa de interés) a ser canjeados por efectivo cuando cumplan 70 años.

Según el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, el acuerdo anterior establecía que podían jubilarse menores de 70, pero que si el Estado no tenía los fondos perdían la compensación.

El presidente Lenín Moreno explicó que de una deuda del Estado inicial por incentivo a la jubilación de $ 1.250 millones, ya han pagado $ 626 millones a unos 12.000 jubilados.

Además, indicó que entre agosto y diciembre de este año se cancelarían $ 100 millones a 1.839 beneficiarios.

Los fondos para los pagos pendientes, de acuerdo con Ledesma, provendrían de la optimización del Estado y de las medidas económicas.

El secretario de Estado explicó que cada ministerio revisará las solicitudes de jubilación. Eso significa que las valida y enviará al Ministerio del Trabajo para verificar si cada una cumple con los requisitos de ley (por ejemplo, que haya un mínimo de 60 aportaciones).

El funcionario agregó que las jubilaciones hasta el momento se venían cancelando en efectivo y que la nueva opción de los bonos será voluntaria, lo que permitiría mayor rapidez en las transferencias.

Sin embargo, esta deuda del Estado aún se mantiene con unos 12.000 jubilados. ¿Cómo y cuándo se les pagará ese dinero? Ledesma respondió que el acuerdo ministerial establece que cada ministerio debe planificar los fondos de su presupuesto y pedir la certificación respectiva.

Jaime Ruiz, coordinador de los maestros jubilados de Pichincha, dijo que no están satisfechos, pues al destinar únicamente $ 100 millones en 2018 no se cubren las esperanzas de sus compañeros de acceder a su dinero. “A nuestra edad recibir bonos para 5, 10 años es imposible, ya no estamos para esperar 4, 5 años más. La mayoría, el 80% se encuentran enfermos”, manifestó Ruiz.

Por ello, el próximo martes 11 de septiembre realizarán un plantón en los exteriores del Ministerio de Economía, con el fin de exigir que el Gobierno les cancele con dinero en efectivo, indicó el dirigente gremial.

Las directrices son de aplicación obligatoria para las dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Indígena, Electoral, Transparencia, Procuraduría, Corte Constitucional (CC), entidades del régimen autónomo descentralizados y regímenes especiales. (I)

Otras deudas

Acumuladas

Proveedores

La deuda que mantiene el Estado con proveedores aún no está contabilizada, dijo el presidente Lenín Moreno.

Bienes y servicios

“Mucha gente que entregó productos, servicios al Estado y a los cuales se les dijo que no hagan la factura hasta que no tengamos el dinero”, señaló en referencia al gobierno anterior.