Procesados ya no usarán grilletes electrónicos

Los jueces no pueden dictaminar el uso del dispositivo de vigilancia electrónica para procesados por distintas causas porque finalizó el contrato con la empresa a cargo del monitoreo, según Gina Godoy, coordinadora de la Zona 8 del recién desaparecido Ministerio de Justicia, quien dijo que pidieron a los juristas que se abstengan de ordenar la puesta de grilletes.

“El sistema sigue monitoreando aquellos dispositivos que están instalados, pero sí tenemos que hacer un pare respecto de la instalación de nuevos dispositivos”, señaló.

Godoy subrayó que el pasado 8 de agosto la entonces ministra Rosana Alvarado comunicó al Consejo de la Judicatura la restricción para la puesta de nuevos dispositivos, indicando que un motivo era la evaluación del servicio que ofrecía la empresa de monitoreo. Dijo que el aparato no solo permitía establecer la movilidad sino una comunicación directa, “vía dispositivo, sin que sea una unidad móvil, para efectos de verificación”.

El Gobierno anterior adquirió cerca de 4.000 tobilleras a un costo de $ 10 millones, las que se utilizan hace un año. En Guayaquil, por varias ocasiones la Policía ha detenido a sujetos portando el aparato, en casos de microtráfico, asaltos y otros delitos. Se trata de procesados que recuperaron la libertad al otorgárseles medidas sustitutivas.

Godoy comentó que disponen de 400 dispositivos para arrestos domiciliarios y 600 para causas de agresión intrafamiliar, pero de esta última cifra evidenció inquietud al sostener que apenas se han utilizado unos 30, lo que estimó minoritario respecto a los índices en estos casos. Y evitó proyectar el tiempo que tomaría contar otra vez con una empresa de monitoreo de tobilleras. (I)

Apuntes

El alcalde Jaime Nebot pidió ayer una explicación a la Asamblea respecto a por qué el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que él entregó en enero pasado, no entra aún en vigencia. “Qué es lo que están esperando para que los que matan, violan, secuestran y roban no sigan saliendo de la cárcel con esa pasmosa, indignante (...) velocidad con lo que hoy lo hacen”, cuestionó. El proyecto apunta a que en delitos de muerte, violación, secuestro y robo no haya caducidad de la prisión preventiva.