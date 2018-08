Martín Vizcarra firme en reformas tras disputas con fujimorismo

“No me van a doblegar”, apuntó ayer el presidente peruano, Martín Vizcarra, al asegurar que se mantiene firme en su decisión de plantear una reforma judicial y política.

Las declaraciones de Vizcarra se dan en medio de choques con la líder opositora Keiko Fujimori, quien calificó los proyectos de reforma como populistas y tras las revelaciones de reuniones secretas entre el mandatario con la hija de Alberto Fujimori, quien estuvo preso por corrupción.

En dichas reuniones Keiko Fujimori intentó interferir en las decisiones del Gobierno, incluso pidió la remoción de una ministra, publicaron medios.

Vizcarra dijo que los ocultó porque la lideresa de Fuerza Popular había pedido la reserva. Ella alegó que “las condiciones de las reuniones obviamente las pone quien es el funcionario que está en el cargo más importante”, refirió larepublica.pe.

“Continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, apuntó Vizcarra en un acto, registró El Comercio.

El mandatario dijo que el país no logrará su desarrollo si no se combate a la corrupción y defendió las reformas sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la reelección de congresistas, el financiamiento privado de partidos y la bicameralidad del Parlamento, temas sensibles para el fujimorismo y que el mandatario busca sacar vía referendo, según La República.

El gobernante propuso el referendo el pasado 28 de julio y plantea como fechas tentativas octubre o diciembre.

La posición de Fujimori, de 43 años, determinará la postura de su partido Fuerza Popular, que controla el Congreso, institución que debe convocar a la consulta popular, publicó la agencia AFP.

“Señor Vizcarra, por el bien del país, lo invoco a que deje de ver a los congresistas como sus enemigos”, dijo Fujimori.

Las reformas constitucionales deberán ser debatidas ampliamente, aseguró la líder opositora, quien criticó que el Gobierno priorice temas como la no reelección de congresistas o la bicameralidad, cuando el país tiene otros problemas que no han sido atendidos.

Sin embargo, el mandatario no descartó la posibilidad de que el Gobierno plantee una cuestión de confianza en caso de que no se debatan las reformas. “Estamos esperando pacientemente el accionar del Congreso, pero si dado el tiempo prudencial no vemos voluntad, actuaremos”, dijo, registró peru21.pe.

Funcionarios protegidos

Al menos 20 altos funcionarios que han sido denunciados por casos de corrupción están protegidos por inmunidades que impiden que “congresistas, jueces y fiscales supremos” sean procesados penalmente sin autorización del Congreso, cuestionó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, en declaraciones a comercio.pe.

Prado criticó la figura de antejuicio, recurso bajo el cual se protegen funcionarios denunciados por delitos. (I)

76%

contra reelección

Ese porcentaje de electores votaría contra la reelección de congresistas, en caso de referendo, según sondeo.

80%

Desaprobación

La excandidata presidencial Keiko Fujimori registró su mayor nivel de rechazo a su desempeño.