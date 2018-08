Mesa vinculará la compra de naves al caso Gabela

Quito -

Tras la comparecencia del perito Roberto Meza, la Comisión Legislativa Ocasional para investigar el asesinato del general Jorge Gabela profundizará en el proceso precontractual y contractual de la compra de los siete helicópteros Dhruv, realizada en el 2009.

El presidente de la Comisión, César Litardo (AP), anunció que la segunda fase del trabajo del organismo será analizar qué pasó con la compra de las naves y, por ello, las próximas comparecencias serán de exmilitares que estuvieron involucrados.

En su comparecencia, Meza expresó que uno de los argumentos para que en el segundo producto se haya determinado que el asesinato del general fue por “delincuencia organizada” fue el proceso precontractual y contractual de compra de los helicópteros y el análisis y corroboración del expediente fiscal sobre la muerte.

En tanto, el expresidente Rafael Correa reconoció que Gabela tuvo razón al señalar que los helicópteros no eran buenos, pero que no sabía si por esa razón él ya no estaba (vivo).

Gabela denunció de forma pública que lo estaban amenazando y Correa, la tarde del martes, dijo que le sorprendía que meses después de sus denuncias haya sido asesinado, pero que como presidente no estaba entre sus funciones su protección y que el Comité Interinstitucional tampoco pudo desvanecer el argumento de que su crimen se trataría de “delincuencia común”.

Esto, pese a que Meza declaró que en el segundo producto de su trabajo pericial ya se señalaba que se trataba de delincuencia organizada, y esto dio lugar al tercer producto.

Ayer, el contralor Pablo Celi remitió un oficio al fiscal general Paúl Pérez en el que señala que el denominado “tercer informe” no fue entregado a la Contraloría, dentro de la ejecución del examen especial al proceso de contratación y ejecución del contrato de consultoría para identificar e investigar el deceso del general, como lo habría señalado el expresidente.

Además, Celi certificó que en el proceso de determinación de responsabilidades, establecidas ante la falta de este documento, por el cual se pagaron $ 23.400, Meza y la administradora del contrato presentaron los documentos de entrega recepción.

Hasta fines de mes, la Comisión hará un informe preliminar sobre lo obtenido hasta el momento de la documentación requerida a varias instituciones y la convocatoria a comparecer de quince ministros de Estado y otros funcionarios. (I)

4

de los 7 helicópteros Dhruv adquiridos se accidentaron.