Dos jóvenes heridos de bala en el suburbio

En un festejo popular en el que había tarima y que estaba repleto de público, a propósito del 10 de agosto, en las calles Lizardo García y Augusto González se inició la madrugada de ayer una persecución que terminó con un joven herido en la parte derecha del cráneo.

Según la hermana del afectado, un hombre, que ya había hecho amenazas a su familia, le disparó a su hermano a la altura de las calles Domingo Savio y Abel Castillo.

“El arma tenía seguro y no pudo disparar directo, mi hermano salió corriendo y la bala le alcanzó en la cabeza, por poco lo mata. Pusieron en riesgo la vida de un padre y de muchas personas porque era una fiesta, un baile en la calle”, lamentó la mujer ayer en la Unidad de Flagrancia en el Albán Borja.

El afectado contó que teme por su vida y que espera que autoridades puedan detener al sujeto para las investigaciones.

“Me intentó matar, me cogieron más de seis puntos, por milímetros no me compromete el cerebro”, expresó el hombre.

En otro caso, a las 02:00 de ayer, en las calles 26 y la Ch, sector de El Cisne, un sujeto que presuntamente consumió alcohol habría disparado a tres jóvenes, uno resultó con una herida en la espalda.

Según amigos del afectado, ellos se dirigían a dejar a una amiga en ese sector cuando el presunto agresor empezó a molestarla, por lo que ellos lo insultaron y fueron atacados.

El joven fue llevado en una moto al hospital Guayaquil, en donde se recupera.

El capitán José Vallejo, del distrito Portete, expresó que ante el pedido de ayuda de los jóvenes revisaron dos inmuebles del lugar para dar con el sospechoso.

“Un sujeto estaba en el piso, apoyado a la pared con una almohada, y allí tenía oculto el revólver”, expresó el oficial.

Añadió que se lo llevó arrestado a la Fiscalía por el presunto delito de tentativa de asesinato y también por la ilegal tenencia de armas. (I)

Eventos

Otros datos

En el Guasmo norte

La noche del viernes hubo una balacera en el sector de la cooperativa 1 de Mayo, en el Guasmo norte. Dos personas heridas fueron llevadas a casas de salud cercanas. Los moradores piden mayor control de armas de fuego en la zona.

En el noroeste

Un hombre, a causa de un presunto ataque de epilepsia, cayó sobre la vereda y falleció en Flor de Bastión.