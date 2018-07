Juan Vizueta: Error inexcusable dio lugar a que se den arbitrariedades

Juan Vizueta Ronquillo fue nombrado director general del Consejo de la Judicatura. Su designación, cuenta, fue un pedido de organizaciones sociales al vocal Aquiles Rigaíl. Tras 30 años como abogado y 29 en la cátedra universitaria, habló sobre su labor al frente del organismo.

¿Cuál será su prioridad?

Dejar las bases para la independencia de la justicia en el Ecuador. Ese objetivo hay que lograrlo con el ejemplo y el ejemplo es, en primer lugar, que nunca más en el país se puedan generar presiones o intromisiones a través del Consejo de la Judicatura hacia los jueces. Pero sobre todo que se podrá construir una nueva administración de justicia que no pueda ser usada como un instrumento de persecución para quienes piensan diferente o para los opositores al régimen.

¿Qué va a pasar con los concursos suspendidos?

Lo importante era el tema de las partidas presupuestarias, ya está superada esa situación. Nunca más procesos amañados, desprovistos de transparencia, que no se repitan aquellas situaciones en donde existía una especie de filtro desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia en el sentido de que serían designados los funcionarios con base en su bandera política y que eso de una o de otra manera era el condicionante para poder designar los jueces, los fiscales. Este es un Consejo de la Judicatura totalmente diferente en el sentido de que lo que va a primar son las calificaciones o las evaluaciones.

¿Qué pasará con casos de jueces suspendidos como el de la que dispuso la libertad de Iván Espinel?

No puedo anticiparme puesto que por ser director general en algún momento puede ocurrir que esta resolución del director distrital en Guayas llegue a mis manos. No podemos emitir un pronunciamiento previo, lo que sí podría decirle es que se ha presentado una resolución del presidente de la Judicatura en uso de sus facultades para poder dictar medidas preventivas o provisionales, y esa medida es relacionada con el hecho de impedir el que este proceso siga en manos de una jueza que, a decir de la denuncia presentada por la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, ha dejado en evidencia algunas irregularidades... Ella procedió a dictar medidas alternativas y esto es lo que se ha cuestionado, si hubo o no argumentos para hacerlo eso no es materia de análisis, lo que analizamos en este caso es que se han generado medidas alternativas cuando existe una prohibición expresa.

El tema del error inexcusable, ¿cómo lo van a resolver?

Ese famoso error inexcusable dio lugar a que se cometan muchas arbitrariedades, las presiones que se venían generando en el interior del Consejo de la Judicatura hacía que jueces en el momento de que no se allanaban a las órdenes, daba lugar para que se generen procesos disciplinarios... Hay una norma expresa en el sentido de que no se podrá admitir de ninguna manera denuncias que guarden relación con interpretación de normas jurídicas, con valoración de pruebas o con aspectos que guardan relación con la decisión jurisdiccional... Ese es nuestro compromiso en ese sentido. (I)