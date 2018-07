Fiscalía prepara dictamen en el caso Fernando Balda

Hoy concluye la instrucción fiscal en el proceso de investigación del presunto secuestro del activista político Fernando Balda en el 2012, y justamente ayer se denunció un presunto cambio en la versión de Paulina Zumárraga, exsecretaria del ex secretario nacional de Inteligencia Pablo Romero.

El abogado de Balda, Jairo Lalaleo, denunció que se habría “suprimido” en la transcripción un extracto de la versión de Zumárraga, que, al parecer, comprometía a su exjefe.

La versión la tomó el lunes pasado la fiscal Ximena Mena, y en la Fiscalía General habían estado seis abogados.

“Ella (Zumárraga) claramente manifestó que (los exagentes) Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Armando Espinosa se reunían de dos a tres veces por semana en el despacho de la Senain, en Lumbisí, con Pablo Romero (...) La secretaria lo echó al agua”, relató Lalaleo.

Cuando le entregaron la transcripción de la declaración escrita, contó el abogado, esa parte no constaba. “La secretaria de la fiscal Mena me acercó la versión para firmarla, al percatarme de que se suprimió esta parte importante de las reuniones que mantenían los agentes de Senain con Romero, le dije que no pensaba firmar esa versión porque no se apega a lo que dijo Zumárraga”.

El abogado de Romero, Stalin Oviedo, negó ayer el hecho. “En ningún momento Paulina Zumárraga ha dicho que ellos se han reunido”, respondió. Pero admitió que ella regresó a la Fiscalía a aclarar lo que contó a la fiscal, porque se había confundido con un nombre. “La señora Zumárraga tuvo confusión con un nombre. Es más, Zumárraga volvió a la Fiscalía. Estaba confundida con el nombre del señor Jorge Espinosa Méndez”, sostuvo.

Hoy el fiscal general (e), Paúl Pérez, deberá solicitar a la jueza Daniela Camacho que fije fecha y hora para la audiencia de sustentación de dictamen y preparatoria de juicio. En el caso de acusar, se conocerá el grado de participación de cada uno de los involucrados en el caso de secuestro de Balda.

Entre las últimas versiones que se recibieron ayer consta la del ex secretario titular de la Senain Raúl Patiño; y se esperaba la ampliación de la versión de Balda, pero no asistió.

Lalaleo dijo que consideraron que su defendido no debía ir pues las “cosas están dichas, no hay más que decir. Los documentos son contundentes”.

Fernando Molina, defensa técnica del expresidente Rafael Correa, uno de los procesados, dijo que esperan que se “siga con el debido proceso”. Desde Cuenca, Caupolicán Ochoa, otro de los abogados del exmandatario, insiste en que su cliente es inocente.

Ochoa manifiesta que confía en la justicia, pero que la vinculación de Correa al proceso es totalmente política.

En tanto, un grupo de legisladores afines a Correa, liderados por Marcela Aguiñaga, acudió a la Fiscalía a pedir que se investigue a Balda, porque supuestamente Chicaiza lo implica en aparentes acciones que podrían derivar en delitos en contra de la seguridad pública. (I)

Más datos

Regala casa a hijo

Conjunto residencial

El expresidente Rafael Correa traspasó su casa en el conjunto residencial Serrín del Monte, en Quito, a su hijo Miguel, señaló el portal ecuadorenvivo.com.

En Consulado

La diligencia se realizó en el Consulado de Ecuador en Bélgica el 18 de junio.

Enajenar bienes

Según algunos tuiteros, esto podría significar que Correa sabe que será llamado a juicio y por eso se adelantó a que se le prohíba enajenar sus bienes, dijo el portal.