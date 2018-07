Artistas cambian escenario musical por el político

Cerca del mediodía de ayer Delfín Quishpe se ubicó frente al micrófono. Llegó su turno para presentarse ante el público que se concentró en el patio de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas Jatun Ayllu Cabildos-Guamote.

Pero esta vez no fue para cantar sus éxitos, como Torres gemelas, sino para anunciar su precandidatura a la Alcaldía de Guamote, uno de los cantones de Chimborazo.

Ante unas mil personas, el cantante oriundo de la comunidad San Antonio de Encalado, reconoció que era su primer discurso político, que estaba ahí por las comunidades de Guamote. Añadió que trabajará con la Prefectura de Chimborazo sin egoísmos para hacer realidad obras como la tecnificación del riego para el campo.

Centro Democrático (CD) también sumó en sus filas al cantautor carchense Widinson Serrano. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en su cuenta de Twitter publicó el fin de semana una foto y le dio la bienvenida a su partido.

Cantantes que deciden entrar a la política no es una práctica nueva. Se suman los que obtuvieron una curul en el anterior Congreso y en la actual Asamblea y otros que se candidatizaron, pero no llegaron.

En el 2002 la cantante Silvana Ibarra terció por primera vez para diputada con el respaldo del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de su compadre Abdalá Bucaram Ortiz.

El cantante Gerardo Morán, conocido como El Más Querido, se desempeñó como asambleísta en el periodo 2009-2013. Representó a un movimiento local por la provincia de Bolívar. En las votaciones del 2013 fue por la reelección en representación de Pichincha.

Y en las elecciones del 2017 Wendy Vera, cantautora y productora musical, obtuvo la representación a la Asamblea por las filas de Alianza PAIS.

El consultor político Jorge León señala que no se le puede negar el derecho a ningún ciudadano a participar en política. “Funciona a veces coger un personaje reconocido o famoso, pero lo más importante es ver si este personaje está en capacidad de administrar una alcaldía, una junta parroquial...”.

Expresa que incluso la invitación va hacia el ciudadano común de que tenga esa masa crítica para saber si ese candidato, indistintamente si es famoso o no, puede ser un buen gobernante o no. “Ya lo vimos en elecciones anteriores donde había personajes de la farándula y ninguno fue electo, (...) a veces pesa el movimiento político por el que vayan o a veces pesa la fama que tienen”, dice.

Natali Becerra, consultora de relaciones públicas y gestión de medios, dice que es importante entender que en el país se debe profesionalizar la política. “Yo no digo que no puedan llegar pero prepárate (...). Hay claros ejemplos de quienes intentaron basar su estrategia en gente que hace política de manera improvisada y no llegaron”.

Indica que hay casos de personajes de la farándula, del deporte y del espectáculo en cargos políticos, pero que llegaron más por arrastre de partido y no por cuenta propia. (I)