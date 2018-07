Estados Unidos aprecie a sus aliados dice la Unión Europea

Estados Unidos -

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, criticó mordazmente al mandatario estadounidense, Donald Trump, exhortándolo a recordar quiénes son sus amigos cuando se reúna la próxima semana con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En la víspera de la cumbre de la OTAN, cuyo objetivo es exhibir la unidad de los países occidentales e intentar contrarrestar a Rusia, Tusk dijo a Trump que “siempre vale la pena saber quién es tu amigo estratégico y quién es tu problema estratégico”.

“Querido Estados Unidos, aprecie a sus aliados, después de todo no tiene tantos”, dijo Tusk, dirigiéndose a Trump. “Estados Unidos no tiene y no tendrá un mejor aliado que Europa”, agregó.

El mandatario estadounidense acusó a los países de la OTAN de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares y sugirió que deberían ‘reembolsar’ a Estados Unidos.

Trump aumentó la presión sobre los miembros de la OTAN al considerar que es más fácil entenderse con el principal enemigo de la Alianza, Putin. “Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?”. (I)