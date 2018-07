73% en encuesta apoya gestión de Consejo de Participación Ciudadana transitorio

La gestión que hasta ahora ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio, bajo la dirección de Julio César Trujillo, goza de la aprobación de la mayoría de la población, según una encuesta realizada por Cedatos entre el 20 y 30 de junio pasado.

Según las cifras difundidas ayer, el CPC transitorio y Trujillo tienen la aprobación del 73% de un universo de 1.920 hogares encuestados en 17 diferentes ciudades.

“En los últimos meses..., con lo de la corrupción, las demandas, ha hecho que renazca en la población su interés por lo que está sucediendo en el Ecuador y eso ha hecho que la respuesta a la gestión del Consejo de Participación sea mayor”, explicó Ángel Polibio Córdova, director de la encuestadora.

La aceptación se traslada a las acciones emprendidas por ese organismo, como por ejemplo, el cese del Consejo de la Judicatura (CJ) encabezado por Gustavo Jalkh, cercano al expresidente Rafael Correa.

El 65,1% aprobó el cese, mientras que el 22,5% no estuvo de acuerdo y el 12,4% no sabía o no respondió.

Además, el 82,9% aprueba que el CPC transitorio evalúe y cese también al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 75,5% está de acuerdo en que se evalúe incluso a la Corte Constitucional (I)