Se posterga decisión judicial sobre Vicealcaldía en Loja

Loja -

La mañana de este lunes un grupo de ciudadanos que apoya al concejal Franco Quezada se ubicó frente a las oficinas del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja, en donde desde las 09:00 y por un lapso de un poco más de tres horas se desarrolló la audiencia de juicio en el proceso planteado por el concejal Quezada para que se lo restituya como vicealcalde de esta ciudad. “Lo que estamos reclamando es un derecho que le corresponde a la ciudadanía y que permanentemente esta administración ha venido violentando en todos los actos del alcalde que ya fue revocado”, dijo Quezada.

La audiencia fue postergada para el 20 de julio, a las 14:30, la misma que se realizará de forma oral.

Por su parte, el concejal Wilmer Villamagua defiende la legalidad de lo votado en agosto del 2017, cuando se designó como vicealcaldesa a Piedad Pineda. “Si no habría creído que es legal, no habría actuado como lo he hecho hasta el momento. Creo que está probado hasta la saciedad por parte de la defensa del municipio y la defensa personal, lo que muestra que es apegado a la ley”, señaló Villamagua.

“El municipio de Loja, amparado en los principios constitucionales y legales ha defendido su posición. La vicealcaldesa fue elegida con total legalidad y se respetará lo que diga el Tribunal”, aseguró Diego Patiño, procurador síndico del Municipio lojano; sin embargo, existe la posibilidad de llevar dicha sentencia hacia casación, “como municipio de Loja tenemos que llegar a las últimas instancias legales por procedimientos judiciales que tenemos que respetar”, concluyó.

Después de la audiencia, los simpatizantes del concejal Franco Quezada se dirigieron junto a él hasta las oficinas del municipio para tratar de ingresar, recorriendo algunas dependencias y gritando “justicia, se acabó la prepotencia”; sin embargo, al momento de intentar ingresar a la Alcaldía fueron impedidos por un grupo de policías municipales que mantenían cerradas y custodiadas las puertas. (I)