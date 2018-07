Para la alcaldía de Quito hay más nombres pero no definiciones

Quito -

A cuatro meses de que se abran las inscripciones para las elecciones seccionales del 2019, varios nombres suenan para suceder en el cargo a Mauricio Rodas (SUMA), quien no optará por la reelección, entre ellos: Andrés Páez y Diego Salgado, de CREO; Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática; Jorge Yunda, de Alianza PAIS; Mauricio Pozo, Daniela Chacón.

Según Páez, exlegislador y excandidato a la vicepresidencia con Guillermo Lasso, es una opción que está considerando. Analizan cifras. Salgado, exconcejal y exlegislador, recorre barrios. Aún la decisión es incierta.

Paco Moncayo, exalcalde, exdiputado, expresidenciable, no descarta un tercer periodo basado en encuestas, que dice muestran preferencia de los quiteños por su persona a las que, llegado el momento, no les dará la espalda. Ahora actualiza su plan Equinoccio 21 con proyección al 2030. Lo decidirá a fines de agosto.

La concejala Daniela Chacón (antes SUMA) evalúa presentarse con organizaciones que tengan registro electoral.

En este mes Mauricio Pozo, excandidato a la vicepresidencia por el PSC, decidirá si terciará en las seccionales a pedido de representantes de zonas de la capital. Aclara que no es afiliado a ningún partido, pero de optar por la postulación deberá tener ese respaldo.

Jorge Yunda, legislador (AP), dice que le han propuesto correr por la Alcaldía. AP decidirá a sus candidatos, dice Gustavo Baroja, en la convención a fines de mes se definirán los instrumentos de selección.

Quienes decidieron no volver a la arena política son los exalcaldes Roque Sevilla y Antonio Ricaurte. Sevilla ve que ya no es el momento y formará un centro de pensamiento para analizar problemas y proponer solución. Ricaurte aduce que la política representa irrespeto a la familia y destruye la honra. Ve en Moncayo una opción, que su movimiento provincial Vive no descarta respaldar. (I)

6 nombres al menos suenan para candidatizarse por la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales.

Andrés Páez (CREO), Diego Salgado (CREO), Mauricio Pozo (antes tuvo apoyo del PSC), Jorge Yunda (Alianza PAIS), Daniela Chacón (antes de SUMA), Paco Moncayo (Izquierda Democrática).