Buscan revertir sentencia de 17 años de Carolina Lorena Astudillo

Para las 08:10 de hoy se tiene prevista una audiencia en la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia, en la que la defensa de Carolina Lorena Astudillo Santos, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, realizará la fundamentación oral del recurso de apelación de la sentencia de 17 años por supuesto lavado de activos dentro del caso Petroecuador.

Carlos Luis Sánchez, abogado de Astudillo, señaló que la diligencia busca la revocatoria del dictamen emitido el 13 de diciembre pasado por el Tribunal de Garantías Penales.

Astudillo fue detenida el 29 de diciembre de 2016 y se le atribuyó haber sido la firma autorizada en la cuenta de la que provino una transferencia realizada el 27 de junio de 2011 para la reserva y compra de un terreno de Carlos Pareja Yannuzzelli, en el que cuatro años después (2015) se inició la edificación de una vivienda.

El abogado insistió en que no existe delito, ni evidencia de la responsabilidad de Astudillo en ninguno de los hechos que se atribuyen y agregó que su cliente sufre de cáncer a la piel, una enfermedad catastrófica por lo que tampoco puede continuar recluida.

Agregó que además Astudillo lleva un año siete meses privada de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva, figura que según la Constitución no puede exceder el año sin sentencia, aunque existe una emitida en diciembre pasado.

Sobre esto, Sánchez explicó que no hay sentencia sino hasta que se resuelva el recurso de apelación que presentaron.

“Mientras no esté resuelto el recurso de apelación la sentencia no se encuentra ejecutoriada, en tal virtud no existe...”, expresó Sánchez, quien señaló que ya se solicitó hace tres meses a través de un habeas corpus la liberación de Astudillo por la caducidad de la prisión preventiva, pero el recurso no pasó, según el abogado, por “presiones correístas”. (I)