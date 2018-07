Rechazo en Europa a visita de Donald Trump

Bruselas -

Unas 1.400 personas se manifestaron en Bruselas por la paz y contra la política del presidente de EE.UU., Donald Trump, a unos días de su visita a esta ciudad para la cumbre de la OTAN.

“Queremos paz y no guerra”, proclamaban los carteles, durante la marcha, que fue organizada por la plataforma de organizaciones Trump not Welcome (Trump no es bienvenido), que protesta contra la perspectiva de un aumento de los gastos de defensa en Europa, conforme al deseo del presidente estadounidense.

“Condenamos su llamado (que hizo a los miembros de la OTAN, NDLR) a que inviertan más en defensa y estamos indignados por su política de inmigración inhumana”, indicaron los organizadores.

Trump estará en Bruselas el 11 y 12 de julio para participar en la cumbre de la OTAN.

Protestas también le esperan al mandatario estadounidense en Reino Unido, adonde irá el jueves. El embajador de EE.UU. en Reino Unido, Woody Johnson, indicó que el comercio podría ser el aspecto más destacado de la “relación especial” entre los dos países, y aseguró que es algo que Trump pretende fortalecer.

Sin embargo, para Trump serán menos placenteras las protestas que le esperan en Londres. Unas 50.000 personas han confirmado que se manifestarán contra lo que consideran como racismo y machismo de Trump, así como por su tratamiento a los migrantes.

El mandatario estadounidense se mantendrá alejado de las manifestaciones. Se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May, en su mansión del siglo XVI; visitará a la reina Isabel en el Castillo de Windsor; y asistirá a una cena de gala en la casa del exlíder durante la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, lugares todos fuera de Londres.

Johnson afirmó que el viaje no está planeado para evitar las protestas. (I)