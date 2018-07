Diferida audiencia preparatoria de juicio por peculado contra Walter Solís

Quito -

A pedido del extitular de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) Walter Solís, quien es procesado por el supuesto delito de peculado junto a otras ocho personas, se difirió este miércoles la audiencia preparatoria de juicio en la que se conocería contra quiénes el fiscal general encargado Paúl Pérez emitirá o no un dictamen acusatorio.

Según la Fiscalía existen los elementos de convicción suficientes para presumir que los procesados participaron o conocieron del pago de un acuerdo entre particulares con dineros públicos, específicamente recursos de Senagua. En el expediente constaría una pericia que demuestra que en este caso existió una afectación al Estado de por 2'450.000 dólares.

El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Enríquez es quien lleva el caso que inició el 30 de enero pasado con la formulación de cargos contra Solís; el excoordinador de Asesoría Jurídica de Senagua, Marco R.; la jueza Quinta de la Niñez y Adolescencia de Manabí, Lorena B.; el juez Décimo Sexto de lo Civil de Manabí, Cristóbal M.; y el abogado Jorge M.

El 15 de abril último la instrucción fiscal pasó de 90 a 120 días, debido a la vinculación al proceso de Wilson M., Carlos G., Xavier N. y Jorge B.

El entonces fiscal general Carlos Baca resumió así la teoría del caso: "Maravilloso, una jueza dispone que se retenga un dinero que todavía no estaba en las cuentas de la Senagua y unos días más tarde un juez dice que de esa plata que se va a retener páguese $ 2'450.000. Días después el ingeniero (Walter) Solís insiste que le entregue $ 8.1 millones el Ministerio de Finanzas, recibe la plata, dispone que se pague un acuerdo de mediación, pero no, solo se paga a terceros que no tenían nada que ver en el caso y lo demás se devuelve (...) Todo esto se hacía con plata pública". (I)