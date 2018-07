Superintendente de Bancos presenta pruebas de descargo en proceso de juicio político en su contra

El superintendente de Bancos, Christian Cruz, compareció este miércoles ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de juicio político en su contra por supuesto incumplimiento de funciones, al no ejercer acciones de control a Richard Espinosa, expresidente del Consejo Directivo del IESS.

En la presentación de pruebas de descargo, el superintendente indicó a la Comisión de Fiscalización que no era la Superintendencia de Bancos la que debía destituir a Espinosa, sino el Ejecutivo, sobre la base del informe de la Contraloría sobre la deuda del Estado con el IESS.

"Quien tuvo que haber destituido a ese funcionario no somos nosotros, y le vamos a explicar por qué: la Contraloría General del Estado nunca nos puso en conocimiento a la Superintedencia de Bancos el informe en el que estaba la sanción de destitución, ¿por qué?, porque según la ley ese informe se pone en consideración de la autoridad nominadora, y quién es la autoridad nominadora: el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, no es la Superintendencia de Bancos; por eso no se puso en conocimiento de nosotros. Lo que nosotros sí hacemos, señores asambleístas, es calificar y ver que esos requisitos se cumplan en el tiempo; es decir, que si existía una inhabilidad para que ese funcionario siga ocupando ese cargo, si hubiera habido responsabilidad de la Superintdencia, levantar esa calificación".

El superintendente de Bancos, Christian Cruz, afirma que el Ejecutivo debió proceder a destituir al ex presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, con base al informe de la Contraloria sobre deuda del Estado con el IESS. @eluniversocom pic.twitter.com/KwZg7ddXiq — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 4 de julio de 2018

Espinosa y otros 17 funcionarios de la institución participaron en un denominado “ajuste de los asientos contables del IESS”, que dejó en cero una deuda por cobrar al Gobierno que ascendía a $ 2.507 millones.

El pedido de juicio fue tramitado por el asamblísta de Pastaza, Raúl Tello, por omisiones en el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por parte del presidente del directorio, Richard Espinosa. (I)

Para este miércoles también estaban convocados el ministro de Finanzas, el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, el contralor del Estado, el representante de los empleadores ante el IESS y dirigentes del Fondo de Cesantía del Magisterio y de la Coordinadora de Afiliados del Guayas. (I)