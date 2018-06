Mujeres sauditas salen a dar vuelta triunfal en auto al terminar prohibición de manejo

Riad -

Las mujeres de Arabia Saudita salieron a conducir el domingo, poniendo fin a la última prohibición del manejo femenino de automóviles que quedaba en el mundo, vista desde hace tiempo como un emblema de la represión contra las mujeres en el reino musulmán, profundamente conservador.

"Es un día hermoso", dijo la empresaria Samah al-Qusaibi, mientras recorría la ciudad oriental de Khobar poco después de la medianoche, ante la mirada de la Policía. "Hoy estamos aquí", dijo desde el asiento de la conductora. "Ayer nos sentábamos allí", agregó, apuntando hacia atrás.

El fin de la prohibición, ordenado en septiembre pasado por el rey Salman, es parte de las amplias reformas impulsadas por su poderoso hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, en un intento por transformar la economía del principal exportador de petróleo del mundo y abrir su cerrada sociedad.

"Es nuestro derecho y finalmente lo tomamos. Es solo una cuestión de tiempo hasta que la sociedad lo acepte, en general", dijo Samira al-Ghamdi, una psicóloga de 47 años de edad de Jeddah, mientras manejaba hacia su trabajo.

El levantamiento de la prohibición, que por años atrajo la condena internacional y comparaciones con los talibanes de Afganistán, fue elogiado por los aliados occidentales como una prueba de una nueva tendencia progresista en Arabia Saudita.

Pero ha sido acompañado por una represión sobre los disidentes, incluyendo algunos de los mismos activistas que previamente habían hecho campaña contra la veda. Ahora están encarcelados mientras sus pares salen legalmente a las calles por primera vez.

El número de nuevas conductoras es bajo pues solo se permitió manejar a mujeres con permisos extranjeros que los convirtieron a partir de este mes.

Un portavoz del Ministerio del Interior se abstuvo de especificar cuántas licencias se habían emitido pero dijo que 120.000 habían presentado solicitudes, de un universo elegible de unas 9 millones.

La mayoría deberán prepararse en nuevas escuelas dirigidas por el Estado, y se prevé que 3 millones de mujeres estarán en los caminos hacia 2020.

Algunas todavía enfrentan resistencia de familiares conservadores y muchas acostumbradas a tener choferes privados dicen que son reticentes a salir a las ajetreadas autopistas del país.

"Definitivamente no me gustará manejar", dijo Fayza al-Shammary, una vendedora de 22 años de edad. "Me gusta ser una princesa con alguien que abra la puerta del auto para mí y me lleve a cualquier parte". (I)