Informe que tiene Fiscalía ‘no es suyo’, asegura perito

Quito -

Si se avanzó a la tercera etapa de la investigación de la muerte del general Jorge Gabela, fue porque no fue por delincuencia común sino por las denuncias que hizo sobre la compra de siete helicópteros Dhruv, afirmó ayer el perito argentino Roberto Meza, contratado por un Comité Interinstitucional en el anterior gobierno.

Meza apareció ante las cámaras de la prensa para explicar lo que ocurrió con el informe que elaboró sobre el asesinato de Gabela en el 2010.

La pericia estaba estructurada por tres productos. En el primero se presentó un plan de trabajo y cronograma; en el segundo se determinó el móvil del crimen descartando o confirmando que obedecía a un delito común o a sicariato; y en el tercero se debía determinar a los autores intelectuales.

Y ese último documento es el que no aparece en “ningún lado”, pero tiene “nombres y pruebas” de quienes habrían ordenado el asesinato de Gabela, precisó el consultor.

Meza está en Quito desde el domingo pasado, pues fue convocado por la Fiscalía a rendir versión sobre la desaparición de este expediente. Él estuvo ayer más de cinco horas hablando ante la fiscal Silvia Juma.

El perito dijo que se sorprendió al saber que en el Ministerio Público reposa un informe que él no escribió ni investigó. Un documento “incompleto”. El texto que entregó tenía 130 hojas, y el que remitió el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, 95.

“La causa o el motivo del crimen no había sido delincuencia común. Por ese motivo se pasa a una tercera etapa en la que el contrato exigía que se fundamente cuáles eran los móviles o autores intelectuales de este caso. Eso se hizo, se entregó, eso lamentablemente ha desaparecido. No consta en ningún lado ese informe final. Todas las copias y hasta un informe final que reposa en la Fiscalía no es de mi autoría, y yo reconocí que ese material no me pertenece”, enfatizó Meza.

La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, contó que le “causó náuseas” escuchar la versión del perito, pero que confirmó sus sospechas: su esposo fue asesinado por sus denuncias de los helicópteros. Incluso adelantó que en el crimen estarían involucrados altos generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

A criterio de Meza, “hubo intento de que no se conozca la verdad”. Además, relató que hubo un pedido de los “asesores” de la exministra de Defensa, y hoy presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, “para que no se tocara el tema de los Dhruv, cosa que era imposible porque una de las hipótesis iba direccionada al tema”. (I)

Confidencialidad

El perito argentino Roberto Meza aseguró que no guardaba una copia del informe que elaboró sobre el caso Gabela, pues una de las cláusulas de confidencialidad establecían que la propiedad intelectual era del Ministerio de Justicia y “ellos se quedaron con absolutamente toda la información”. (I)