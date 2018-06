Versión rendida por el señor Rommy Vallejo Vallejo.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes cinco de junio de dos mil dieciocho, a las quince horas, ante la señora doctora Paola Gallardo, fiscal de Pichincha, delegada por el señor fiscal general del Estado, encargado, para esta diligencia, comparece el señor ROMMY SANTIAGO VALLEJO VALLEJO, portador de la cédula de identidad número 1710433440, de 44 años de edad, de instrucción superior, profesión Oficial de Policía en servicio Pasivo, con domicilio en la provincia de Pichincha, cantón Quito, calle rincón del valle, casa 24, teléfono: 098-396-5497, correo electrónico: sebasdonoso@icloud.com, acompañado de su abogado. Abg. Bryan José Barrera Angueta, con matrícula No. 3854 CAP.

La fiscal informa de los derechos constitucionales estipulados en la Constitución del Ecuador y advertido de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, rinde su versión libre y voluntaria y manifiesta: “Quiero indicar referente al caso que se está investigando que yo, Rommy Vallejo, no he tenido ningún tipo de participación ni conocimiento antes, durante y después del hecho que se está investigando.

Quiero aclarar que desde el 2007 a marzo del 2013 yo me desempeñaba como asesor de Seguridad y Anticorrupción en la Presidencia de la República, de marzo de 2013 a marzo de 2014 fui subdirector de Inteligencia de la Policía Nacional y en marzo de 2014 fui nombrado secretario nacional de Inteligencia.

Debo indicar que durante el año 2007 hasta marzo de 2014 fui policía en servicio activo. En el año 2014 que fui nombrado secretario nacional de Inteligencia me acogí al derecho de retiro y desde esa fecha soy oficial en servicio pasivo. Una vez aclarado que no tengo ningún tipo de participación en los hechos que se investigan.

Este hecho lo conocí por los medios de comunicación. Quiero indicar que como mi función de asesor de seguridad yo tengo contacto con la Policía de Inteligencia de Colombia (DIPOL) desde el año 2008 que fue la primera vez en la que viajé a Colombia a tener una coordinación para ver cómo funcionaba el equipo de seguridad inmediata del presidente Uribe y desde esa fecha hasta cuando estuve de subdirector de Inteligencia tuve múltiples visitas a Colombia para coordinar incluso capacitaciones tanto de nuestros policías en Colombia como de instructores colombianos que venían a capacitar a nuestros policías, en estas visitas que yo realizaba a Colombia jamás contraté un vehículo, jamás contraté a ninguna persona, siempre fui hospedado en un hotel policial, siempre me proporcionaban un vehículo de la DIPOL para mis traslados.

Sabía que la Presidencia de la República le estaba siguiendo un proceso al señor Fernando Balda en Ecuador y producto de ese proceso había una detención, me solicitaron que averigüe si es que el señor Fernando Balda se encontraba en Colombia por lo que en una de esas tantas visitas que hice a la Policía de Colombia coordiné con la DIPOL con el General Vargas y el Mayor Martínez si podían ubicarle al señor Balda en Colombia, ya que sabíamos que su permanencia en dicho país estaba de forma ilegal.

Es todo cuanto puedo decir al hecho que se está investigando.- A continuación Fiscalía realiza las siguientes preguntas.

- 1P.- En el período 2011-2012 qué funciones cumplía como Asesor de Seguridad y anticorrupción en la Presidencia de la República.

- 1R.- Verificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades a la Presidencia de la República.

- 2P.- Quiénes eran sus superiores jerárquicos.

- 2R.- Yo era oficial de policía en servicio activo y mi superior era el Comandante General y al ser asesor de la Presidencia también respondía al Presidente de la República.

- 3P.- Explique dentro de sus funciones qué relación tenía con la UGSI y la SENAIN en el período 2011-2012.

-3R.- La UGSI y la SENAIN eran unidades independientes yo nunca fui director de la UGSI y tampoco tenía ninguna relación con la SENAIN.

- 4P.- Explique cómo llegó a su conocimiento respecto al proceso judicial que refiere seguía la Presidencia en contra del señor Fernando Balda.

- 4R.- No recuerdo en qué fecha, por los medios públicos, era un proceso que le seguían al señor Balda creo que era por calumnias.

- 5P.- Quién manejaba o coordinaba a nivel de Presidencia este proceso judicial que usted refiere en su respuesta anterior.

- 5R.- No tengo conocimiento.

- 6P.- Quién le solicitó que averigüe si el señor Fernando Balda estaba en Colombia.

- 6R.- El Presidente de la República.

7P.- En qué fecha le solicitó el Presidente de la República averigüe si Fernando Balda estaba en Colombia.

- 7R.-No recuerdo.

8P.- De qué forma recibió la instrucción que refiere en su respuesta anterior del señor Presidente de la República.

- 8R.- Fue verbal tal vez en el Despacho del Presidente no recuerdo bien.

- 9P.- Explique en detalle cómo dio cumplimiento a la instrucción que recibió del Presidente de la República.

- 9R.- Viajé a Colombia y coordiné con la DIPOL como indique la coordinación hice con el Mayor Carlos Martínez que en esa época era el coordinador de la DIPOL.

- 10P.- Respecto a la instrucción del presidente de la República qué informe presentó usted.

- 10R.- Una vez que regresé a Quito recuerdo que le debo haber dado un informe al Presidente de la coordinación que se venía realizando.

- 11P.- Qué información recibió de la coordinación que realizó con el mayor Carlos Martínez de la DIPOL de Colombia.

- 11R.- En ese momento ninguna, luego ya cuando el señor Balda fue deportado recuerdo que recibí una llamada, no recuerdo de quién, indicando que había sido detenido y que estaban tramitando el tema de la deportación.

- 12P.- La llamada que recibió de qué funcionario fue, explique de Ecuador o Colombia.

- 12R.- No recuerdo de qué funcionario pero era de Colombia.

- 13P.- En el procedimiento de deportación qué funcionarios de Ecuador participaron.- 13R.- No tengo conocimiento.

- 14P.- Explique si usted estuvo presente en la llegada del señor Fernando Balda.

- 14R.- Como me informaron desde Colombia entonces estaba en una ceremonia en la Escuela Superior de Policía y me trasladé al aeropuerto, no coordiné con ninguna otra institución.

- 15P.- En su versión a referido el nombre del General Vargas de Colombia, quién es el.

- 15R.- Él era el Director de Inteligencia de Colombia en la época en la que yo me trasladaba, no recuerdo qué grado tenía en ese tiempo pero ahora es General, no recuerdo el nombre.

- 16P.- Explique qué actividades coordinó con el general Vargas.

- 16R.- Muchísimas actividades en el caso Balda solo con Martínez, con Vargas no era para coordinar ningún tipo de acción.

- 17P.- Para realizar las actividades de coordinación en Colombia que refiere con qué otras autoridades coordinó.

-17R.- Con ninguna otra autoridad ni en Colombia ni en Ecuador.

- 18P.- Respecto al secuestro al señor Balda por qué medio llegó a conocer este suceso.

- 18R.- No recuerdo qué medio de comunicación.

- 19P.- De lo que usted conoce como miembro policial cuál es el procedimiento que se debe cumplir cuando un miembro policial sale del país a cumplir actividades en otro país.

- 19R.- No recuerdo cómo era el procedimiento pero yo me encontraba en prestación de servicios a la Presidencia, los viáticos y los pasajes que correspondían a los viajes que yo hacía, los asumía la Presidencia como a cualquier funcionario que laboraba en la Presidencia de la República.- 20P.- Quién era el funcionario que en la Presidencia realizaba los pagos de viáticos o adquisición de pasajes.

- 20R.-No recuerdo el nombre pero era el Secretario de la Presidencia.

- 21P.- Conoce a los señores Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza Mendez.

- 21R.- Le conozco a Raúl Chicaiza desde el año 2014 y a Diana Falcón no la conozco, al señor Espinoza lo conozco desde el año 1997 que trabajamos en el comando de Policía Cañar No. 15.

A continuación el abogado del denunciante Abg. Jairo Lalaco consulta.

1P.- Cómo un funcionario que no formaba parte del subsistema de Inteligencia siendo Asesor de Presidencia podía coordinar todo un sistema de seguridad.

- 1R.-Yo no coordinaba con el sistema de Inteligencia, una de mis funciones como asesor era identificar riesgos, amenazas, vulnerabilidad a la Presidencia de la República, el tema es que la Presidencia le estaba siguiendo el juicio al señor Fernando Balda.

- 2P.- Indique si usted realizó alguna operación con los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón.

- 2R.- Nunca.

- 3P.- Qué funcionarios o policías le acompañaron a usted a Colombia con la DIPOL.

- 3R.-Yo fui solo porque yo no tenía policías al mando.

- 4P.- Tuvo conocimiento de la situación jurídica que atravesaban los agentes Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza por el secuestro del señor Balda.

- 4R.- Cuando era Secretario de Inteligencia en el año 2014 recibí oficios del señor Chicaiza pidiendo que se le ayude a lo cual siempre se le contestó a través de la Coordinación Jurídica de la secretaría de Inteligencia, que no se le podía colaborar.

- 5P.- De esto tuvo conocimiento el Presidente de la República.

- 5R.- No tengo conocimiento.

- 6P.- Qué otros funcionarios del sistema nacional de inteligencia tuvieron conocimiento de las cartas que le envían los agentes Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza.

- 6R.- No recuerdo.

- 7P.- Qué correctivos administrativos o judiciales se tomaron en contra de estos policías.

- 7R.- No eran de mi competencia.

- 8P.- Conociendo los hechos que el señor Chicaiza y Diana Falcón relataban relacionado con el secuestro del señor Balda en Colombia qué acciones dispuso usted.-

8R.- Se mandó al análisis a la Dirección Jurídica de la Secretaría para que le conteste al señor Chicaiza en el 2015 el hecho era un hecho público que se estaba investigando en la Fiscalía, supongo.

- 9P.- Conoce al señor Xavier Redrován.

- 9R.- Sí era el Coordinador Jurídico de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

- 10P.- En los hechos que usted ha narrado en su versión coordinó o dio alguna instrucción al señor Xavier Redrován.

- 10R.- No recuerdo.- 11P.- Indique qué acciones específicas de coordinación tenían que realizar la DIPOL sobre el señor Balda.

- 11R.- Sobre su ubicación.- 12P.- De la labor de DIPOL hay informe.

- 12R.- No recuerdo.

- 13P.- Después que se logró ubicar al señor Balda qué acciones posteriores tomó usted.

- 13R.- Como había indicado anteriormente me informaron el momento que estaba siendo deportado.

- 14P.- Conoce al señor Diego Vallejo.

- 14R.- Nunca lo he visto.

- 15P.- Conoce si Xavier Córdova viajó a Colombia por el caso Balda.

- 15R.- Desconozco.

- 16P.- Posterior a recibir las cartas de los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón comunicó de este particular al señor José Serrano.

- 16R.- No recuerdo.

- 17P.- Posterior a recibir las cartas de los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón tuvo reunión con el señor Pablo Romero Quezada sobre este particular.

- 17R.- No.

-18P.- Donde se hospedó el 8 de mayo en Colombia.

- 18R.- No recuerdo mientras fui oficial de la policía me hospedaba en el hotel del Club de oficiales de la policía de Colombia pero ese 8 de mayo no recuerdo.

- 19P.- Conoce al policía Narvaez Guaycha.

- 19R.- Sí lo conozco.

- 20P.- Qué amenazas o vulnerabilidad representa el señor Fernando Balda al Presidente de la República.

- 20R.- Indiqué que era una de las funciones que tenía no todas las funciones.

- A continuación la defensa del señor Fausto Tamayo, a través de su abogado Dr. Patricio Abad, consulta:

1P.- Cuando recibió la instrucción del Presidente de la República para que averigüe la ubicación de Fernando Balda en Colombia qué otras personas estuvieron en esa reunión.

- 1R.- No recuerdo si habían más personas.

- 2P.- Desde que recibió la instrucción del Presidente hasta su viaje a Colombia para realizar la coordinación que mencionó informó usted o dio alguna orden a otra persona.

- 2R.- No porque solo era una verificación de si se encontraba en Colombia o no.

- 3P.- Para su viaje a Colombia cuando se reunió con Gral. Vargas y Martínez para ubicar al señor Fernando Balda específicamente a ese viaje como se financió.

- 3R.- Fue la Presidencia de la República.

- A continuación la defensa del señor Jorge Armando Espinoza Méndez a través de su abogado Dr. José Moreno Arévalo consulta:

1P.- Con relación a la UGSI y la SENAIN siendo unidades de inteligencia dentro de la escala de mando cuál era el orgánico superior inmediato.

- 1R.- La UGSI respondía a la Comandancia General de la policía porque sus miembros eran policías en servicio activo y la SENAIN como lo dice la ley es una Secretaría de Estado que responde a la Presidencia de la República.

- 2P.- En las funciones que usted cumplió antes de que sea Secretario Nacional de Inteligencia indique si Jorge Espinoza Méndez fue su subalterno.

-2R.- No recuerdo, de marzo de 2013 a marzo 2014 yo fui Sub-Director de Inteligencia entonces no sé si el señor Espinoza estaría con el pase en la DGI son más de mil policías que trabajan en la DGI.

- 3P.- Recuerda si usted en algún momento dispuso al señor Jorge Espinoza Méndez su desplazamiento a Colombia para ejecutar operaciones de inteligencia en el caso denominado Wilson.

- 3R.- No conozco cuál es la operación Wilson.

- 4P.- Siendo Secretario de la SENAIN estuvo como su subalterno el señor Jorge Espinoza Méndez.

- 4R.- No formaba parte.

- A continuación la defensa de Raúl Chicaiza y Diana Falcón consulta:

1P.- Señale la fecha aproximada cuando usted estuvo en Bogotá gestionando con la DIPOL.

- 1R.- Pudo haber sido el primer semestre del año en que se hizo la deportación al señor Fernando Balda.

- 2P.- Indique si su gestión en Bogotá fue antes o después del evento que llegó a conocer por los medios de comunicación sobre el secuestro.

- 2R.- Fue antes" .- Leída que le fue esta versión al compareciente por parte de la señora Fiscal delegada, se afirma y se ratifica en todo su contenido y para constancia firma conjuntamente con su abogado patrocinador y con la señora Fiscal delegada. (I)