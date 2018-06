Religiosa corre en una maratón con hábito y zapatos deportivos

Una religiosa de las Hermanas Trovadoras de la Eucaristía participó vestida en hábito en la Media Maratón de Cúcuta (Colombia) el pasado 3 de junio, informó el portal ACI Prensa.

Sor Carmen Vilches contó que su comunidad se enteró del evento un día antes, ya que “las jóvenes que están en formación querían promocionar en Cúcuta unas galletitas para obtener recursos y les dijeron que las calles iban a estar cerradas porque habría una maratón”.

Cuando fueron a inscribirse, descubrieron que “solo había un cupo disponible en la maratón 10k”. La elegida para inscribirse fue Sor Carmen, que pertenece a la congregación desde hace siete años.

De los 1.500 participantes, “llegué en el puesto 15º y el alcalde de Cúcuta nos dio un aporte económico de un millón de pesos para la comunidad”, contó Vilches.

En la comunidad, ubicada en la ciudad de Pamplona, en el departamento norte de Santander, “tenemos espacios para hacer deporte dos o tres veces por semana. Jugamos microfútbol, básquet, voleibol, tenis de mesa y montamos bicicleta”.

“Además, aquí en Pamplona tengo la oportunidad de salir en la ‘bicla’ (bicicleta) todos los días, contó Vilches de 29 años.

Cuando las religiosas inscribieron a la hermana descubrieron que sí se podía participar con el hábito porque solo era necesario que el número asignado esté visible.

Esto les permitió “promocionar la comunidad y mostrar a las personas que ser religiosas no nos impide participar en este tipo de eventos”.

La religiosa venezolana manifestó que correr en la maratón “fue una experiencia maravillosa, especialmente de la superiora madre Ángela Angarita González.

“Ver a las personas apoyándome y diciéndome ‘vamos hermana’ me dio mucha alegría, porque no mencionaban a Carmen, sino el hecho de ser religiosa. También me emocionaba pasar y dejar un olor a Dios por esas calles de Cúcuta”, expresó.

Agregó que le gustaría volver a correr en una maratón.(I)

Congregación

Hermanas Trovadoras

¿Quiénes son?

Su labor se inició en el 2006, con monseñor Gustavo Martínez Frías.

Labor apostólica

Parte del apostolado es evangelizar con arte, con danza, música, entre otros.