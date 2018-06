España acogerá a barco de inmigrantes rechazado por Italia y Malta

Madrid -

España se ofreció el lunes a recibir a un barco de ayuda humanitaria que está paralizado en aguas internacionales con 629 inmigrantes abordo, después de que tanto Italia como Malta se negaron a permitir que atracara en sus puertos.

La Unión Europea y la agencia de refugiados de la ONU pidieron una solución rápida a la situación, en la que está implicado el barco con bandera gibraltareña Aquarius, que tiene entre sus pasajeros a 11 niños y siete embarazadas rescatados frente a la costa de Libia durante el fin de semana.

La embarcación había puesto rumbo hacia el norte, con dirección a Italia, pero Matteo Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga, que se convirtió en ministro del Interior este mes con la promesa de frenar la llegada de inmigrantes de África, bloqueó su llegada y dijo que debería ir a Malta.

La pequeña isla mediterránea se negó, asegurando que no tiene nada que ver con la misión de rescate, que fue supervisada por la Guardia Costera italiana. Malta, que tiene menos de medio millón de habitantes, asegura que ya acepta más refugiados per cápita que Italia, que ha recibido más de 600.000 inmigrantes procedentes de barcos desde 2014.

"Salvar vidas en el mar es una obligación, pero transformar Italia en un enorme campo de refugiados no lo es", afirmó Salvini en Facebook el lunes. "Italia no agachará más la cabeza y obedecerá. Esta vez hay alguien que dice no".

Recibido en España

En una posible solución a la situación, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que llegó al cargo hace apenas una semana, dio instrucciones para que el barco pueda atracar en el puerto oriental de Valencia.

Al conocer la oferta de España, Salvini dijo que el problema se solucionó gracias al "buen corazón" de España, pero que la UE no puede depender de gestos de buena voluntad con los inmigrantes que llegan a Italia.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dio las gracias a España a través de Facebook: "Es un punto de inflexión importante. Desde hoy, Italia ya no está sola", al tiempo que indicó que ha llegado el momento de aprobar reglas de asilo "más justas" en la UE. (I)