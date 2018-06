María Fernanda Espinosa presidirá la Asamblea General de la ONU

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue designada este martes, con 128 votos, para presidir la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el nuevo periodo de sesiones.

Es la cuarta mujer en 73 años que preside el máximo organismo internacional. Al tomar la palabra, indicó que defenderá "los principios fundamentales de la ONU".

"El día de hoy me convierto en la cuarta mujer en ser electa para este cargo en 73 años de las Naciones Unidas (...) y en la primera mujer de América Latina y el Caribe en presidir esta Asamblea", dijo la ecuatoriana.

Full results:

192 ballots

2 abstentions

128 votes for @mfespinosaEC; 96 votes required to be elected @UN_PGA. https://t.co/K7WJoX03m8

— United Nations (@UN) 5 de junio de 2018