Ministro César Navas hizo anuncios al término del plazo oficial

Quito -

La evaluación que se realizará a los agentes policiales que fueron destinados a la frontera norte se focalizará en el tema de inteligencia y antinarcóticos, y ya no solo abarcará el trabajo en Esmeraldas, sino que se extenderá a las provincias fronterizas de Carchi y Sucumbíos.

Así lo informó ayer el ministro del Interior, César Navas, quien participó en Quito de la graduación de 257 policías de línea, de un total de 1.697 a nivel nacional.

La decisión oficial se desprende de los acontecimientos de violencia ocurridos en Esmeraldas, que incluyen varios atentados con bombas, la muerte de cuatro marinos, el asesinato de tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio y el secuestro de una pareja de ecuatorianos en manos del grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho.

La disposición firmada por Navas el miércoles 25 en Esmeraldas también modifica el tiempo a ser analizado. Inicialmente se iba a evaluar a los policías movilizados a la frontera norte desde hace dos años (2016), pero ahora se evaluará a los agentes de todos los rangos que fueron enviados a esa zona desde hace cinco años (2013).

“Les aclaramos (a oficiales y policías) que (la evaluación) no es para perseguir absolutamente a nadie (...). Lo que se busca es transparencia, para que cualquier persona no diga cosas que no son. Y si hay cosas que debemos corregir, casa adentro seamos los primeros en tomar la iniciativa”, argumentó el ministro Navas.

Sobre si se teme algún tipo de penetración del narcotráfico, Navas respondió que eso puede pasar y señaló que eso es lo que se tiene que descubrir, pero de una forma técnica.

“Lo que queremos es tener las evidencias”, mencionó el ministro del Interior.

El número de uniformados a ser evaluados es una cifra que deberá ser informada por la Comandancia General.

Desde el Ministerio del Interior se adelantó que lo que sí se ha pedido es una evaluación integral del personal, es decir, no solo un tema de polígrafo, sino pruebas de confianza como análisis socioeconómico, perfil psicológico, entre otras, que están ya establecidas y normadas en la Policía Nacional.

Respecto a una posible salida del cargo, el ministro Navas insistió en que esa es una decisión que deberá tomar el presidente Lenín Moreno. Dijo que la noche del miércoles se reunió con el primer mandatario y que la tarde de ayer planeaba tener otro encuentro.

En lo referente a la evaluación de los uniformados, el comandante de la Policía, general Ramiro Mantilla, aseguró que la institución está abierta a cualquier evaluación, fiscalización o supervisión, pues dijo que existiría como política institucional el que “no se tapa nada a nadie”.

“No ocultamos hechos que puede haber cometido uno u otro policía o funcionario policial. Cada uno es responsable de sus actos, dentro de la Policía no hay impunidad. Quien comete un delito tiene que ser investigado por ese delito, y si es comprobado ese cometimiento tiene que ser puesto a las órdenes de la autoridad competente”, concluyó el comandante de la Policía. (I)

Apuntes

Ceremonia policial

Reconocimiento

El comandante de la Policía, general Ramiro Mantilla, reconoció la labor del ministro César Navas respecto a la devolución de la institucionalidad a la Policía. Navas recibió la condecoración Gran Cruz del Orden y la Seguridad Ciudadana.

Agradecimiento

Durante su discurso en la ceremonia de graduación de policías, Navas en varias ocasiones agradeció el apoyo recibido por el comando policial en once meses.