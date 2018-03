Donald Trump despide a Rex Tillerson, jefe de la diplomacia estadounidense

Washington -

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió el martes a su secretario de Estado, Rex Tillerson, con quien tenía relaciones notoriamente difíciles, que será reemplazado al frente de la diplomacia estadounidense por el director de la CIA, Mike Pompeo.

Tras meses de rumores sobre su inminente salida, un tuit selló el destino del exdirector ejecutivo de ExxonMobil, que luchó para encontrar su lugar en Washington y mantiene una relación difícil con el inquilino de la Casa Blanca.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018