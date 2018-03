Jimmy Jairala: ‘Yo no levanto el teléfono y digo a fulano adjudiquen esta obra’

Rodeado de sus directores de área, el prefecto Jimmy Jairala defendió su gestión al frente del Consejo Provincial del Guayas, durante una entrevista con dos periodistas de este Diario, el pasado 14 de febrero. Tras una revisión de 1.820 contratos –que suman $ 358 millones desde el 2009 en que Jairala inició su gestión– se encontró que cuatro grupos de empresas fueron las mayores contratistas de la Prefectura: han recibido 127 contratos por $ 102 millones desde el año 2009 al 2017.

Dos exsocios de un hermano del prefecto figuran en dos grupos (suman $ 70 millones en 73 contratos), el tercero lo dirigen los hermanos Carlos y Vinicio Alvarado (exsecretario de la Administración Pública), y el cuarto grupo lo lidera un contratista para el que trabajó un sobrino de Jairala.

Una productora ligada a su exesposa María de Lourdes Valdivieso fue adjudicada con 11 contratos por $ 1,6 millones.

Las empresas Mercadona, Metalprocess, Pielcarn o Pavidersa forman el primer grupo, con $ 51 millones. ¿Usted conocía de esto?

Lo que conozco es que los procesos están en el portal de compras públicas y que las empresas a las que se les adjudican los contratos son las que mejores ofertas presentan. Se puede haber dado esto dentro del marco de las contrataciones en estos ocho, nueve años, que ascienden a más o menos en vialidad a

$ 300 millones aproximadamente en contrataciones, y, bueno, sí es posible que se haya dado esto, pero no se da por ningún direccionamiento del prefecto, sino que en los pliegos se ponen condiciones y hay empresas que cumplen y otras que no.

En estas empresas hay exfuncionarios de la Prefectura que han sido accionistas o son familiares de accionistas. El dueño de la empresa Mercadona (14 contratos por $ 34 millones del 2012 al 2016), Johnny Jiménez, tiene un hermano en el área de Infraestructura del Consejo Provincial.

Con decirle que yo ni lo conozco, no sé ni quién es.

Otro hermano del señor Jiménez consta como socio de Pielcarn, contratista por $ 6,6 millones, y que trabajó en la Prefectura en 2016. El dueño de Mercadona aparecía como gerente en una empresa que compró René Vivar Chacón, quien fue coordinador de despacho en la Prefectura en 2015.

Pero fue hace 9 años, pero ese no era el cargo. Mi coordinador de despacho siempre ha sido el mayor Jorge Harb Viteri. Puede haber trabajado aquí, pero eso no quiere decir que sea mi coordinador de despacho.

Contraloría lo registra así.

Puede haber trabajado aquí, pero de ninguna manera ha sido mi coordinador de despacho.

El señor Vivar Chacón y varios familiares eran proveedores de estas compañías.

Tenemos centenares de proveedores. No son los únicos (los Vivar). En todo caso, el señor a quien usted menciona aquí no ejerció ninguna labor que tenga relación con adjudicación de contratos en el tiempo que estuvo aquí. Coordinador de despacho es el que está al lado mío, el que está sentado conmigo, es el mayor Jorge Harb Viteri... Y le insisto, todos los contratos están a la luz pública en el portal. Pero lo que yo sí niego enfáticamente es que tengan alguna relación en las decisiones, como adjudicaciones de contratos.

En empresas proveedoras de Mercadona S.A. figuran Geovanny Vivar Chacón, quien ha sido topógrafo de la Prefectura; Xavier Vivar Cerezo laboró en el área de proyectos especiales; Héctor Guamán Guamantica del área jurídica; José Jiménez fue servidor público; René Vivar Chácon, coordinador de despacho...

Pero no han tenido, en el momento en que han estado aquí, ningún espacio de nada. Es más, tenemos una unidad exclusiva de contratación pública. Todo concentrado en la unidad que administra el abogado (Alfredo) Escobar (primo de la exesposa del prefecto). Esa es la unidad, cuyos integrantes –por decirlo de alguna manera– tienen que ver en las decisiones de quién se contrata y a quién no. El tema es que, y esto suele pasar, generalmente cuando hay alguna empresa o unas empresas que se les adjudican más que otras, los que pierden son los primeros en aparecer y decir que han sido perjudicados, pero si así fuera tendríamos con nosotros algún proceso iniciado por la Contraloría. Y estamos permanentemente auditados.

Mi hermano no vive aquí hace años, hace muchos años que no vive acá;

hace cinco, seis años no vive acá en el Ecuador.

No sé de la vida de él, de su vida personal, de su actividad comercial no conozco yo

Un contratista se quejó ante el Sercop por una obra para el desazolve en los esteros Pampa Lucía, Chorrillo, Chaco. Dijo que la comisión técnica no lo calificó bien frente a la ganadora (Mercadona). Luego la Prefectura declaró desierta la obra, convocó a nuevo concurso y adjudicó el contrato a Pielcarn, del grupo de Mercadona.

Antes de que yo llegara a la Prefectura, los prefectos podían contratar hasta $ 330 mil solo con su firma. Ahora las complicaciones son tremendas. Prácticamente estamos orientados a que toda la contratación pública pase por el portal. Antes sí era realmente, voy a ponerlo entre comillas, fácil administrar la provincia, porque usted quería construir o mejorar tres o cuatro caminos vecinales, con la firma del prefecto, $ 300 mil, firmado, al ataque.

René Vivar Chacón constaba como director secretario, junto a su hermano (Javier Iván Jairala), en la empresa panameña Underhill Assets.

No sé, yo tendría que ver si es verdad eso. Se dijo, pero a mí no me consta, yo no he visto ningún documento.

¿Nunca le preguntó a su hermano si esto era así?

No tengo por qué preguntarle. Mi hermano no vive aquí hace años, hace cinco, seis años no vive acá en el Ecuador. No sé de la vida de él, de su vida personal, de su actividad comercial no conozco yo.

En esa misma empresa panameña consta como socio de su hermano el señor Guillermo Montalván, ligado a un grupo de compañías adjudicadas con $ 18 millones en contratos de la Prefectura.

Hace algunos años debió haber sido eso.

Entre el 2009 y el 2015. ¿Cuál es su relación con Guillermo Montalván? Es aficionado a los caballos.

Él tuvo uno o dos caballos, pero esa es una afición que la mantuvo poquísimo tiempo. Seis meses, cinco meses, y cuando había carreras de la provincia, una vez al año, él iba al hipódromo.

¿Usted es su amigo?

Sí, claro.

¿Desde hace cuánto?

Hace años tampoco. Soy amigo de él porque a mis amigos no los niego. Amigo, no amigo de ir a mi casa, pero lo conozco. Uno tiene amigos y conocidos. Debo decir mejor: es un buen conocido. Como tengo tantos amigos en diferentes sectores, en la construcción, política...

¿Estaba al tanto de que ha recibido $ 18 millones en contratos?

Si es que ha recibido contratos por $ 18 millones es una pequeñísima parte de la contratación pública de la Prefectura... $ 18 millones no es una cosa que espante, fíjese que hay una carretera de 10, 11 kilómetros que puede costar $8, 9 millones. No es un monto que sorprenda.

Yo le rogaría que la entreviste a ella. Si está en el portal de compras públicas,

debemos de haberle dado (contratos). (María de Lourdes Valdivieso) Es mi exesposa,

ya no es mi esposa hace 10 años, aproximadamente

Pero, ¿usted sabía que su amigo había recibido $ 18 millones?

Yo no ando hurgando en la vida privada de mis amigos, de mi amigo que no es mi amigo, es un buen conocido, ni ando recomendándolos, porque yo no mando en el portal de compras públicas, ni impongo las condiciones, porque las condiciones son generalmente para la construcción de vías, las mismas tienen que tener tanto de espesor, etc., es decir, de tal calidad de asfalto. Tienen que cumplir, y si cumplen, qué bueno; si no cumplen, qué pena. Tampoco puedo ponerme en la puerta de la Prefectura y decir: nadie que me conozca puede participar en un concurso. Es un absurdo que me ponga en posiciones de semejante naturaleza. Lo que no hago es levantar el teléfono, a fulano, por favor, adjudiquen esta obra, porque yo eso no hago.

Guillermo Montalván dirige el movimiento Ecuador unido por Lenín, que apoyó el Sí en la consulta.

Sé que es parte, más bien de uno de los hermanos.

¿No es de él directamente?

No, no conozco ni siquiera de cuál de los hermanos es. Pero sé que está allí.

Un comentario breve sobre el grupo de empresas Percrea y Creacional, de los hermanos Carlos y Vinicio Alvarado (exsecretario de la Administración Pública), que ha sido adjudicada con $ 21 millones.

No hay absolutamente ninguna prohibición legal para contratar con ellos ni la hubo, porque si la hubiera habido no habrían sido calificados para contratar y aparecer como proveedores en el portal de compras públicas. Además en el código civil está claramente especificado que las personas naturales son distintas a los accionistas de las personas jurídicas, son diferentes, no hay prohibición; incluso hoy hemos elevado una consulta que se la va a explicar brevemente el síndico a la Procuraduría en la que estamos haciéndole precisamente esa observación, porque tenemos la absoluta seguridad de que no hemos cometido ninguna arbitrariedad ni hemos atropellado la Ley.

¿Usted confía en el trabajo de estas empresas?

Por supuesto, hemos tenido una relación de trabajo hace algunos años y, por supuesto, no han sido las únicas que han participado en los concursos, siempre ha habido otros oferentes, pero no tengo quejas, en todo caso, del trabajo. Pero no solo ha sido Creacional, también ha sido Percrea después. Percrea, le recuerdo, me manejó la campaña de la segunda prefectura…

¿La campaña ‘Me le saco el sombrero’?

Claro, claro, fue una campaña exitosa.

Sí, usted lo tuiteó, su hijo había ganado un premio en esa campaña, su hijo fue el compositor…

No, mi hijo puso un poco la música, él es músico.

Hay otro grupo que es del contratista Hugo René Luna. Él ha recibido unos $ 10 millones en contratos.

Sí, sí, sí.

En ese grupo estuvo trabajando su sobrino Eddy Jairala Marriott.

¿Afiliado?

Afiliado al consorcio Hugo René Luna.

Es probable que él haya..., ¿sí vio cuánto ganaba? Creo el sueldo mínimo, de estudiante de arquitectura, y como estudiante de arquitectura hizo prácticas creo, nada más que eso. Como usted entenderá, tampoco hay ninguna injerencia de un estudiante de arquitectura en temas de contrataciones. Y como no la hay, esa empresa también tiene muchos contratos con el Municipio de Guayaquil, porque es una empresa eficiente.

La Prefectura ha adjudicado obras a la productora Kisserza (11 contratos por $ 1,6 millones), y en algunas notas aparecía como dueña su exesposa María de Lourdes Valdivieso.

Bueno, es posible, no lo sé. Yo le rogaría que la entreviste a ella. Si está en el portal de compras públicas debemos de haberle dado. Es mi exesposa, ya no es mi esposa hace diez años, aproximadamente. (I)