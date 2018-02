Incendio en monasterio patrimonio de la humanidad, el Jokhang en Tíbet

Pekín -

Un fuerte incendio estalló el sábado en el monasterio de Jokhang en el Tíbet, considerado el corazón espiritual del budismo tibetano. No se informó de lesionados, pero se temen daños graves en el sitio religioso, de 1.300 años de antigüedad.

Jokhang, en la capital tibetana de Lhasa, se incendió a las 6:40 de la tarde antes de que el fuego fuera controlado, según un breve informe publicado en el órgano estatal Diario Tibetano.

ラサのジョカン寺が火災にあったらしい。動画を見るとかなりの燃え方だ。

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/QKazWXUyqG

— 蔵前仁一 (@Jinichi_Kuramae) 17 de febrero de 2018