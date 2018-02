Fiscal Thania Moreno denuncia que no tiene personal para continuar con sus investigaciones

Quito -

"En este momento me encuentro sin apoyo jurídico y sin apoyo policial para continuar con mis investigaciones. Lo que pido es que me dejen cumplir con mi trabajo y para lo cual me den los medios de talento humano, sea policial o apoyo jurídico, para cumplir con lo que me dispone la ley. Nada más".

Esa fue la denuncia que hizo hoy la fiscal provincial de Pichincha y fiscal general Subrogante, Thania Moreno, luego de indicar que varios integrantes de su equipo jurídico y de investigación han recibido órdenes administrativas de cambio. Las órdenes vendrían, a decir de la fiscal Moreno, del fiscal general Carlos Baca.

Fiscal general subrogante, Thania Moreno, habla de los cambios administrativos que el fiscal general Carlos Baca habría ordenado para su despacho. @eluniversocom pic.twitter.com/7kccpINEpG — Santiago Molina (@santiagomolinao) 16 de febrero de 2018

Según Moreno, ayer fue notificada con el cambio administrativo la secretaria de la Fiscalía de Pichincha, además de la abogada Gabriela Carrión, fiscal que conoce de las investigaciones con fuero de Corte Provincial. También se le habría retirado a otra parte de su equipó jurídico, es decir, tres fiscales que cumplían funciones misionales, y a esto se se le sumaría el personal policial de investigación a su cargo.

Hasta inicios del 2018, el apoyo jurídico de Moreno estaba conformado por cuatro fiscales, tres secretarios, un asistente, más dos funcionarios que ya prestaban servicio en el despacho con los fiscales anteriores. Para febrero de 2018, explica Moreno, para cumplir con todas las funciones de fiscal provincial y general subrogante solo tiene tres funcionarios.

"Es mi preocupación, que a base de estos cambios me estoy quedando sin el apoyo jurídico, y de esta manera no me están dejando cumplir con mis funciones", aclaró Moreno, al tiempo de resaltar que en su despacho, entre los casos más importantes están el de la desaparición de David Romo y el análisis del dictamen abstentivo emitido por la fiscal Elba Garzón a favor de Carlos Pareja Yannuzzelli y Diego Tapia, en el caso de peculado en Petroecuador.

Otro de los casos que pondría en riesgo el avance de las investigaciones, por falta de personal jurídico y policial, es el que se sigue en contra del fiscal general Carlos Baca, desde el 16 de enero pasado, por temas relacionados a la Comisión 30-S que él presidió.

Sobre este tema, Moreno señaló que se le ha retirado el total de su personal de confianza policial y se le habría dado el pase a otras unidades policiales, pese a que le solicitó a las autoridades que no se lo haga.

La fiscal de Pichincha reconoce que desde el Ministerio del Interior se le envió 15 policías para reemplazar a los agentes de su confianza, pero Moreno no los habría aceptado ni les habría entregado información de lo que investiga, debido a que son muy delicados los datos que maneja y no conoce a ese nuevo personal enviado.

La Comisión de Pases de la Policía ya habría sido informada de la negativa de Moreno a que se le retire los agentes e incluso ella les habría señalado que no revocará las designaciones que ya habría realizado al personal policial de investigación en el que confía.

"Es importante indicar que para estos cambios que he hecho mención, ni la fiscal subrogante ni la fiscal de Pichincha han sido consultadas para hacer estos cambios", aclaró Moreno. (I)