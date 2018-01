El caso Romo llegó a ente de DD.HH.

Quito -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acusó recibo de una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por el caso de la desaparición de David Romo, en mayo del 2013, presentada por Alexandra Córdova, mamá de la víctima.

“La denuncia (de agosto del 2017) se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Oportunamente se comunicará el resultado del estudio preliminar”, citó la CIDH en un documento posteado en redes con fecha 9 de enero de 2018.

Córdova ha criticado la acción fiscal y policial ya que, según ella, ha derivado en falta de resultados. Dijo que presentó la denuncia por las “graves violaciones de derechos” que se dieron en torno a la investigación por la desaparición de David.

“Dentro de este tiempo no he encontrado verdad y justicia en el Estado ecuatoriano, no me han dicho hasta el día de hoy dónde está mi hijo”, criticó.

La evaluación preliminar de una petición puede demorar algún tiempo. Luego la CIDH puede decidir: no abrir a trámite la petición, solicitar información o documentación adicional o abrir a trámite.

La hipótesis que maneja Fiscalía, a decir de Córdova, es que hubo un presunto asesinato. Además, que habría personas que tendrían información del paradero del cuerpo de David que han pedido protección, pues están detenidas por otros delitos, en Latacunga. (I)